Show TV’de yayınlanan "Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programında paylaşılan ifadeye göre, Anne İrtem, kızının hayatını kaybettiği doğum günü tanık olduklarını şu sözlerle anlattı: "Saat 17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum."