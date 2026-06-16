Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Ece İrtem’in ani ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, annesi Nuriye İrtem’in emniyette verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Peki Ece İrtem nasıl öldü? İşte Nuriye İrtem emniyetteki ifadesinin detayları.
Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde kalp krizi geçirdiği, annesinin de yanında bulunduğu, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. 1991 doğumlu Ece İrtem'in dün akşam doğum gününü kutladığı ve arkadaşlarından gelen mesajları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
Oyuncu Ece İrtem nasıl öldü, ölüm nedeni belli oldu mu?
35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Anne Nuriye İrtem, kızının çok fazla alkol aldığını ve antidepresan ilaçları kullandığını öne sürdü.
Show TV’de yayınlanan "Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programında paylaşılan ifadeye göre, Anne İrtem, kızının hayatını kaybettiği doğum günü tanık olduklarını şu sözlerle anlattı: "Saat 17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum."
Kızının sabah uyanmaması üzerine odasına girdiğini belirten acılı anne, karşılaştığı kahreden manzarayı şu sözlerle ifade etti:
"Sabah kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu, aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu."