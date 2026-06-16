TRT spikeri Murat Ekrem Çimen Yeni Zelanda İran maçında takımları mı karıştırdı?

2008 yılında TRT ekranlarıyla tanışan Murat Çimen, bu tarihten itibaren çeşitli karşılaşmalarda spikerlik yaparak geniş kitlelere ulaştı. 2 Ocak 2020’de TRT Spor kadrosuna tam zamanlı olarak dahil olan deneyimli isim, futbol başta olmak üzere birçok branşta yaptığı anlatımlarla tanındı. Medya kariyeri boyunca farklı kurumlarda da görev alan Çimen, 2014-2020 yılları arasında Spor Meclisi Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini yürüttü, bir dönem Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde de spor spikerliği yaptı.