Dünya Kupası'ndaki Yeni Zelanda İran maçını anlatan TRT Spikeri Murat Ekrem Çimen'in 4 dakika boyunca takımları birbirine karıştırması sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverlerin tepkisini çeken olayın ardından TRT'nin yayın ekibinde değişikliğe gittiği açıklandı. Peki Murat Ekrem Çimen kimdir?
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan grup karşılaşması beklenmedik bir yayın hatasıyla gündeme geldi. TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanan mücadeleyi anlatan deneyimli spiker Murat Ekrem Çimen’in maçın ilk dakikalarında iki takımın isimlerini karıştırması dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu an, futbolseverler arasında çok sayıda yorum ve espriye konu oldu. Olay sonrası TRT’den açıklama geldi.
TRT spikeri Murat Ekrem Çimen Yeni Zelanda İran maçında takımları mı karıştırdı?
Karşılaşmanın başlangıcında İran'ın geliştirdiği atakları Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'nın hücumlarını ise İran atağı olarak aktaran Çimen'in hatası kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti. Yayındaki karışıklık yaklaşık dört dakika boyunca devam ederken, İran Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Mehdi Taremi'nin ekrana yakın planda gelmesiyle hata fark edildi ve anlatım düzeltildi.
TRT'den hamle gecikmedi. Kurum yönetimi, yaşanan bu talihsiz ve amatörce hata sonrası Murat Ekrem Çimen'i 2026 Dünya Kupası yayın kadrosundan çıkardı.
TRT Murat Ekrem Çimen kimdir?
Türk spor medyasının deneyimli isimlerinden Murat Çimen, yaklaşık 30 yıla yaklaşan kariyeri boyunca televizyon yayıncılığı, spor spikerliği ve yöneticilik alanlarında önemli görevler üstlendi. Ankara’da doğan ve aslen Kayserili bir aileden gelen Çimen, medya yolculuğuna 1997 yılında Kanal A’da adım attı. Kısa sürede spor yayıncılığı alanında öne çıkan isimlerden biri haline gelen Çimen, burada uzun yıllar Spor Müdürü olarak görev yaptı; ayrıca yönetim kademesinde Spor Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi sorumluluklar da üstlendi.
2008 yılında TRT ekranlarıyla tanışan Murat Çimen, bu tarihten itibaren çeşitli karşılaşmalarda spikerlik yaparak geniş kitlelere ulaştı. 2 Ocak 2020’de TRT Spor kadrosuna tam zamanlı olarak dahil olan deneyimli isim, futbol başta olmak üzere birçok branşta yaptığı anlatımlarla tanındı. Medya kariyeri boyunca farklı kurumlarda da görev alan Çimen, 2014-2020 yılları arasında Spor Meclisi Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini yürüttü, bir dönem Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde de spor spikerliği yaptı.
Spor yayıncılığının yanı sıra spor yönetimi alanında da aktif rol üstlenen Murat Çimen, 2022 yılından bu yana Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor.