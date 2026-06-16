TOKİ çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenebilirim?

TOKİ konut başvuru sonuçları TOKİ’nin internet sitesi üzerinden öğrenilebileceği gibi talep.toki.gov.tr/AcikSatis/ sayfasından sorgulama öğrenilecek.

Vatandaşlar, başvuru sürecinin onay durumunu ve adlarına tanımlanan konutun güncel statüsünü öğrenmek için e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri altındaki "Konut / İş Yeri Başvurusu" ve "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" ekranlarını kullanabilirler. Bu sorgulama ekranı üzerinden başvurunun kabul edilip edilmediği, projenin hangi aşamada olduğu ve resmi süreç takibi saniyeler içinde görüntülenebilir. Ayrıca başvuru sahipleri, sisteme kayıtlı telefon numaralarına gönderilecek SMS bilgilendirmeleri veya doğrudan TOKİ'nin resmi web sitesi (toki.gov.tr) ile talep.toki.gov.tr adresleri üzerinden de T.C. kimlik numarasıyla adlarına bir konut kaydı/sözleşmesi oluşup oluşmadığını anlık olarak kontrol edebilirler.