Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 5’i deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu açık satış yöntemiyle satışa sunuyor. Başvuruları 15 Haziran’da başlayan kampanya, orta gelir grubundaki vatandaşların erişimine uygun 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşuyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, TOKİ kurasız açık satış kampanyası sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ’den konut almaya hak kazanıp kazanmadığımı nasıl öğrenebilirim? sorularına yanıt arıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ tarafından başlatılan 20 bin konutluk açık satış kampanyasında, geleneksel yöntemlerin aksine bir kura çekilişi yapılmadığı için sonuçlar anlık olarak netleşmektedir. Başvuru önceliği yani ilk gelen alır prensibiyle yürütülen bu süreçte, konut alıcıları sözleşme imzaladıkları an itibarıyla doğrudan hak sahibi olurlar.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, satış sürecini, Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek.
Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.
TOKİ çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenebilirim?
TOKİ konut başvuru sonuçları TOKİ’nin internet sitesi üzerinden öğrenilebileceği gibi talep.toki.gov.tr/AcikSatis/ sayfasından sorgulama öğrenilecek.
Vatandaşlar, başvuru sürecinin onay durumunu ve adlarına tanımlanan konutun güncel statüsünü öğrenmek için e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri altındaki "Konut / İş Yeri Başvurusu" ve "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" ekranlarını kullanabilirler. Bu sorgulama ekranı üzerinden başvurunun kabul edilip edilmediği, projenin hangi aşamada olduğu ve resmi süreç takibi saniyeler içinde görüntülenebilir. Ayrıca başvuru sahipleri, sisteme kayıtlı telefon numaralarına gönderilecek SMS bilgilendirmeleri veya doğrudan TOKİ'nin resmi web sitesi (toki.gov.tr) ile talep.toki.gov.tr adresleri üzerinden de T.C. kimlik numarasıyla adlarına bir konut kaydı/sözleşmesi oluşup oluşmadığını anlık olarak kontrol edebilirler.
Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak.
Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.