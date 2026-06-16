Süresiz nafaka düzenlemesinde son durum: Nafaka düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Ne kadar süre nafaka ödenecek?

Nafaka Ne Kadar Süre Ödenecek?

AYM’nin "süresiz" ibaresini iptal etmesiyle birlikte, nafakanın artık ucu açık bir şekilde ömür boyu ödenmesinin önüne geçildi. Ancak bu durum "nafaka tamamen kalktı" anlamına gelmiyor.





Geçiş Süreci (Mevcut Durum): AYM'nin iptal kararı hemen bugün yürürlüğe girmedi. Mahkeme, TBMM’nin yeni bir yasal düzenleme yapabilmesi için iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Dolayısıyla şu an açılan davalarda hakimler mevcut kanuna göre değerlendirme yapmaya devam ediyor.





Masadaki Yeni Düzenleme (Kriterli Süre): TBMM Adalet Komisyonu'nda ve Yargı Reformu stratejilerinde öne çıkan taslağa göre nafaka süresi artık "Evlilik Süresi" ve belirli kriterlere endekslenecek: