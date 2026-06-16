KARNE TAKVİMİ 2026: Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? Okullar ne zaman kapanacak?





Karneler ne zaman verilecek?





Karneler, eğitim öğretim yılının sona ereceği 26 Haziran 2026 Cuma günü okullar tarafından öğrencilere dağıtılacak. Takdir, teşekkür ve onur belgeleri de hak kazanan öğrencilere karne günü verilecek.





Karne dağıtım saatleri ise okulların kendi programlarına göre değişiklik gösterebilecek. Öğrencilerin ve velilerin kesin saat bilgisi için okul yönetimlerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor.



