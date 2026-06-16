KARNE TAKVİMİ 2026: Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların kapanış tarihi 2026, karne günü ve yaz tatilinin başlayacağı tarih Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı çalışma takvimiyle netleşti. MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek; öğrenciler aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Peki, okulların kapanmasına kaç gün kaldı, karneler saat kaçta verilecek ve 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak? İşte öğrenciler ile velilerin merak ettiği karne günü ve yaz tatili takviminin ayrıntıları.
Okulların kapanış tarihi, Millî Eğitim Bakanlığının 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle belli oldu. Öğrenciler 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
Okulların kapanış tarihi belli oldu
Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimine göre 8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci, son ders zilinin ardından karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
14 Haziran 2026 itibarıyla okulların kapanmasına 12 gün kaldı. Geri sayımın güncel tutulabilmesi için bu bilginin yayın tarihi dikkate alınarak düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor.
Karneler ne zaman verilecek?
Karneler, eğitim öğretim yılının sona ereceği 26 Haziran 2026 Cuma günü okullar tarafından öğrencilere dağıtılacak. Takdir, teşekkür ve onur belgeleri de hak kazanan öğrencilere karne günü verilecek.
Karne dağıtım saatleri ise okulların kendi programlarına göre değişiklik gösterebilecek. Öğrencilerin ve velilerin kesin saat bilgisi için okul yönetimlerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor.
2025-2026 eğitim öğretim takvimi
MEB tarafından açıklanan takvimde öne çıkan tarihler şöyle:
Eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı.
Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erdi.
Yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde yapıldı.
İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı.
İkinci dönem ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Yaz tatili ne zaman başlayacak?
Yaz tatili, karnelerin dağıtılacağı 26 Haziran 2026 Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı eylül ayına kadar tatil yapacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
MEB’in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin önemli tarihler şöyle:
- Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026
- Birinci dönemin başlangıcı: 14 Eylül 2026
- Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026
- Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027
- Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
- İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027
- İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
- Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027
Buna göre öğrenciler, 26 Haziran 2026’da başlayacak yaz tatilinin ardından 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.