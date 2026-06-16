EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 EKPSS tercih tarihleri

2026 EKPSS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilmişti. Sonuçların açıklanmasının üzerinden geçen sürenin ardından adaylar kılavuzun yayımlanacağı tarihi beklemeye başladı. Şu an itibarıyla ÖSYM veya ilgili bakanlıktan resmi bir tercih takvimi açıklaması gelmedi. Ancak geçmiş yıllardaki takvimler ve kurum içi hazırlıklar göz önünde bulundurulduğunda, 2026 EKPSS tercih işlemlerinin Haziran ayının son haftası ya da Temmuz ayının ilk günleri itibarıyla başlaması öngörülüyor.