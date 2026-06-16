EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 EKPSS tercih tarihleri

EKPSS maratonunda en kritik viraja girildi. ÖSYM'nin takvimine göre tamamlanan sınav ve sonuç süreçlerinin ardından, gözler tamamen kamuda memur olma hayali kuran binlerce adayın beklediği tercih kılavuzuna kilitlendi. "2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu arama motorlarında en çok aratılan başlıklar arasında ilk sıraya yerleşirken, ÖSYM'den gelecek son dakika duyuruları anlık olarak takip ediliyor.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları sonrasında adayların en büyük beklentisi EKPSS tercihleri oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, EKPSS tercihleri belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, 2026 EKPSS tercih detayları
2026 EKPSS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
ÖSYM tarafından 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilmişti. Sonuçların açıklanmasının üzerinden geçen sürenin ardından adaylar kılavuzun yayımlanacağı tarihi beklemeye başladı. Şu an itibarıyla ÖSYM veya ilgili bakanlıktan resmi bir tercih takvimi açıklaması gelmedi. Ancak geçmiş yıllardaki takvimler ve kurum içi hazırlıklar göz önünde bulundurulduğunda, 2026 EKPSS tercih işlemlerinin Haziran ayının son haftası ya da Temmuz ayının ilk günleri itibarıyla başlaması öngörülüyor.
EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'nin resmi duyurularına göre, 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebildi.