|
Özgün

iPhone 15 Pro Max Türkiye'de ne kadar? iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max kaç TL?

iPhone 15 Pro Max, Apple'ın en iyi akıllı telefonlarından biri olarak piyasaya sürüldü. Telefon, güçlü işlemcisi, yüksek kaliteli kamerası ve uzun pil ömrü ile göz dolduruyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max, AV1 video donanımı kod çözmeyi desteklemekte. iPhone 15 Pro ve Pro Max, bir çip (SoC) üzerinde A17 Pro sistemine sahip. Peki iPhone 15 Pro ve Apple iPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar? İşte iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri.

16:25 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
iphone 15 pro max fiyatı özellikleri

iphone 15 pro max fiyatı özellikleri

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, Apple Inc. tarafından tasarlanıp pazarlanan akıllı telefon. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in yerini alacak telefon modelleridir. 12 Eylül 2023'te 15 ve 15 Plus ile birlikte duyuruldu. Apple A17 Pro yonga setinden gücünü alan Apple
15 Pro'da işlemci tarafında ise 3 nm üretim teknolojisi, 6 çekirdekli 3,7 GHz hızında işlemci ve Apple GPU görüntü işlemcisi bulunuyor. 8 GB RAM kapasitesine sahip cihaz, depolama tarafında 128 GB - 256 GB - 512 GB - 1024 GB depolama seçenkeleri ile satışa sunuldu. İşte iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri

iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri neler?

  1. 6.7 inç OLED ekran
  2. A17 Bionic işlemci
  3. 8GB RAM
  4. 256GB, 512GB veya 1TB depolama alanı
  5. Üçlü arka kamera sistemi (48MP ana kamera, 12MP ultrawide kamera, 12MP periskop telefoto kamera)
  6. 12MP ön kamera
  7. 4441mAh batarya
  8. 25W hızlı şarj desteği
Boyutlar

15 Profesyonel:

Y: 146,6 mm (5,77 inç)

G: 70,6 mm (2,78 inç)

D: 8,25 mm (0,325 inç)

15 Pro Maksimum:

Y: 159,9 mm (6,30 inç)

G: 76,7 mm (3,02 inç)

D: 8,25 mm (0,325 inç)

Yığın

15 Pro: 187 gr (6,6 ons)

15 Pro Maksimum: 221 gr (7,8 ons)

İşletim sistemi Orijinal: iOS 17 .0

Güncel: iOS 17.0.3

Çip üzerinde sistem A17 Pro

İşlemci Altı çekirdekli, 3,78 GHz

GPU Apple tasarımı 6 çekirdekli

Modem Qualcomm X70 5G

Hafıza 8 GB LPDDR5

Depolamak

15 Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB NVMe

15 Pro Maksimum: 256 GB, 512 GB, 1 TB NVMe

SIM:
Yalnızca eSIM (ABD modelleri)

Çift nano-SIM (Çin modelleri)

nano-SIM ve eSIM (Uluslararası)

Pil: 15 Pro: 12,70 Wh ( 3274 mAh ) Li-ion

15 Pro Maksimum: 17,11 Wh ( 4422 mAh ) Li-ion

Görüntülemek

15 Pro: 6,1 inç (155 mm) 2556 × 1179 çözünürlük, 19,5:9 en boy oranı (~460 ppi yoğunluk)

Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10 , 1000 nit (tip), 2000 nit (en yüksek), Samsung Display tarafından sağlanır.

15 Pro Max: 6,7 inç (170 mm) 2796 × 1290 çözünürlük, 19,5:9 en boy oranı (~460 ppi yoğunluk)

Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, 1000 nit (tip), 2000 nit (en yüksek), Samsung Display tarafından sağlanır.

Ön kamera

12 MP, f /1,9, 23 mm (geniş), 1/3,6", PDAF, OIS

SL 3D (derinlik/biyometri)

Bağlantı Wi-Fi 6 E (802.11ax (a/b/g/n/ac)) çift bantlı, Bluetooth 5.3 ( A2DP , LE ), Ultra geniş bant (UWB).

iPhone 15 Pro Max Fiyatı

iPhone 15 Pro Max 6.7 inç ekran başlangıç fiyatı: 76.999 TL

iPhone 15 Pro 6.1 inç ekran saşlangıç fiyatı: 64.999 TL



#Phone 15 Pro
#iPhone 15 Pro Max
#Phone 15 Pro Max fiyatı
#iPhone 15 Pro Max özellikleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?