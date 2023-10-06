iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, Apple Inc. tarafından tasarlanıp pazarlanan akıllı telefon. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in yerini alacak telefon modelleridir. 12 Eylül 2023'te 15 ve 15 Plus ile birlikte duyuruldu. Apple A17 Pro yonga setinden gücünü alan Apple

15 Pro'da işlemci tarafında ise 3 nm üretim teknolojisi, 6 çekirdekli 3,7 GHz hızında işlemci ve Apple GPU görüntü işlemcisi bulunuyor. 8 GB RAM kapasitesine sahip cihaz, depolama tarafında 128 GB - 256 GB - 512 GB - 1024 GB depolama seçenkeleri ile satışa sunuldu. İşte iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri