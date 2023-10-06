iphone 15 pro max fiyatı özellikleri
iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri neler?
- 6.7 inç OLED ekran
- A17 Bionic işlemci
- 8GB RAM
- 256GB, 512GB veya 1TB depolama alanı
- Üçlü arka kamera sistemi (48MP ana kamera, 12MP ultrawide kamera, 12MP periskop telefoto kamera)
- 12MP ön kamera
- 4441mAh batarya
- 25W hızlı şarj desteği
15 Profesyonel:
Y: 146,6 mm (5,77 inç)
G: 70,6 mm (2,78 inç)
D: 8,25 mm (0,325 inç)
15 Pro Maksimum:
Y: 159,9 mm (6,30 inç)
G: 76,7 mm (3,02 inç)
D: 8,25 mm (0,325 inç)
15 Pro: 187 gr (6,6 ons)
15 Pro Maksimum: 221 gr (7,8 ons)
İşletim sistemi Orijinal: iOS 17 .0
Güncel: iOS 17.0.3
Çip üzerinde sistem A17 Pro
İşlemci Altı çekirdekli, 3,78 GHz
GPU Apple tasarımı 6 çekirdekli
Modem Qualcomm X70 5G
Hafıza 8 GB LPDDR5
15 Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB NVMe
15 Pro Maksimum: 256 GB, 512 GB, 1 TB NVMe
Çift nano-SIM (Çin modelleri)
nano-SIM ve eSIM (Uluslararası)
Pil: 15 Pro: 12,70 Wh ( 3274 mAh ) Li-ion
15 Pro Maksimum: 17,11 Wh ( 4422 mAh ) Li-ion
15 Pro: 6,1 inç (155 mm) 2556 × 1179 çözünürlük, 19,5:9 en boy oranı (~460 ppi yoğunluk)
Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10 , 1000 nit (tip), 2000 nit (en yüksek), Samsung Display tarafından sağlanır.
15 Pro Max: 6,7 inç (170 mm) 2796 × 1290 çözünürlük, 19,5:9 en boy oranı (~460 ppi yoğunluk)
Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, 1000 nit (tip), 2000 nit (en yüksek), Samsung Display tarafından sağlanır.
12 MP, f /1,9, 23 mm (geniş), 1/3,6", PDAF, OIS
SL 3D (derinlik/biyometri)
Bağlantı Wi-Fi 6 E (802.11ax (a/b/g/n/ac)) çift bantlı, Bluetooth 5.3 ( A2DP , LE ), Ultra geniş bant (UWB).
iPhone 15 Pro Max Fiyatı
iPhone 15 Pro Max 6.7 inç ekran başlangıç fiyatı: 76.999 TL
iPhone 15 Pro 6.1 inç ekran saşlangıç fiyatı: 64.999 TL