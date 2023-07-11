Pilav nasıl yapılır?

Börek, Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hamurun ince ve elastik yapıda açılmasıyla başlayan börek yapım süreci, ustalık ve sabır gerektiren bir sanata dönüşür. Peynirli, patatesli, ıspanaklı ve kavurmalı gibi birçok farklı şekilde yapılıp tüketilebilen börek tarifini sizlere vereceğimiz adımlarla çok pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kavurmalı açma börek, lezzetiyle sizlere diğer bütün börekleri unutturacak şahane bir tarif. Kurbanlık etlerinizi bu tarifle değerlendirebilirsiniz. Peki kavurmalı börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kavurmalı börek kaç kalori? İşte börek tarifi ve püf noktaları.