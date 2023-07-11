Pilav nasıl yapılır?

Pilav tarifi
Dünyanın birçok yerinde farklı çeşitlerle sunulan pirinç, pilavın ana malzemesi olarak bilinir. İran'da 'çilav', İtalya'da 'risotto' gibi isimlerle anılan pilav; sade, sebzeli ve etli olarak sunulabilir. Pirinç pilavı, et, bakliyat ve tavuk gibi birçok yemeğin yanında sunulur. İsteğe göre arpa veya tel şehriye eklenerek farklı versiyonları da hazırlanabilir.
PİLAV NASIL YAPILIR?
Tane tane dökülen pirinç pilavı yapmak çoğu kişinin gönlünden geçer ama sonuç bazen hüsran olabiliyor. Çok az yapım aşaması olmasına ve kısacık sürede hazırlanabilmesine rağmen pilav yapmak deneyim gerektiren bir işlem. Ben size bu tarifim ile pilav yapmanın tüm detayları haberimizde.
PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı pirinç
Yarım su bardağı arpa şehriye
3 su bardağı sıcak su (tavuk suyu)
Tuz
Pirinçleri bol suda yıkayarak ılık ve tuzlu su dolu bir kapta 30 dakika dinlendirelim.
Bu süre sonunda pirinçleri süzgeçten geçirin.
Tefon tencerede tereyağı eritin, sıvı yağ da ekleyerek üzerine arpa şehriyeleri katın.
Şehriyelerin rengi dönene kadar kavurun.
Pirinçler ilave ederek 2-3 dk daha kavurun.
Üzerine sıcak suyunu ve tuzu ilave edin.
Tencerenin kapağını kapatarak önce yüksek ateşte, fazla suyu çekip pirinçler göz göz oluncaya kadar kaynatın.
Daha sonra yani pirinçlerin üzerindeki su çekilip pirinçler göründüğünde kısık ateşe alın.
Tamamen suyu çekene kadar pişirin.
Ocaktan aldıktan sonra üzerine temiz bir bez koyarak kapağını tekrar kapatın ve demlenmesini bekleyin.
Pilavı hafifçe karıştırdıktan sonra servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun.
Pirinç pilavı besin değeri nedir?
1 porsiyon pilav (100g) 130 kalori dir.
Toplam yağ 0,3 g
Kolesterol 0 mg
Sodyum 1 mg
Potasyum 35 mg
Karbonhidrat 28 g
Diyet Lifi 0,4 g
Şeker 0,1 g
Protein 2,7 g
1 Porsiyon Sade Pirinç Pilavı Kaç Kaloridir?
Standart malzemelerle hazırlanan sade pirinç pilavının bir porsiyonu, yaklaşık 130 kaloridir. Nişasta ve karbonhidrat bakımından zengin olan pirinç pilavını ölçülü bir şekilde tüketebilirsiniz.