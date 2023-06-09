Pınar Karşıyaka- Türk Telekom
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’da başlayacak. Müsabakanın biletleri KSK Store’larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store’da, öğrenci biletleri ise bu akşam 18.30’dan itibaren gişede satışa sunulacak.
Pınar Karşıyaka-Türk Telekom maçı bilet fiyatları
Pınar Karşıyaka-Türk Telekom maçı bilet fiyatları
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:VİP: 500-2000 TL Tam: 130 TL Öğrenci: 60 TL
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#Basketbol Süper Ligi
2 saat önce