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Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Pınar Karşıyaka’nın, evinde Türk Telekom ile oynayacağı müsabakanın biletleri satışa çıktı. Basketbol Süper Ligi’nde play-off yarı final dördüncü maçında Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom’u konuk edecek.

12:56 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Pınar Karşıyaka- Türk Telekom

Pınar Karşıyaka- Türk Telekom

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’da başlayacak. Müsabakanın biletleri KSK Store’larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store’da, öğrenci biletleri ise bu akşam 18.30’dan itibaren gişede satışa sunulacak.

Pınar Karşıyaka-Türk Telekom maçı bilet fiyatları

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:VİP: 500-2000 TL Tam: 130 TL Öğrenci: 60 TL



#pınar karşıyaka
#türk telekom
#Basketbol Süper Ligi
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