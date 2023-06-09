Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’da başlayacak. Müsabakanın biletleri KSK Store’larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store’da, öğrenci biletleri ise bu akşam 18.30’dan itibaren gişede satışa sunulacak.