İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, Delgado ve Jaylon Brown’un sayılarıyla 12. dakikada 4-0’lık seri yakaladı ve farkı 6 sayıya (23-29) çıkardı. Konuk ekibe; Taylor, Sestina, Jones ve Grant ile karşılık veren Türk Telekom, 18. dakikada bir sayı (42-41) öne geçti. Vitto Brown ve Delgado’nun sayılarıyla aradaki farkı kapatan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 50-48 önde girdi.

Final periyoduna Angola ve Thomas Akyazılı’dan bulduğu 2 üçlükle başlayan Pınar Karşıyaka’ya, Türk Telekom, boyalı alandan Bouteille ve Grant ile karşılık verdi. Mücadelenin 34. dakikası 80-80 eşitlikle geçildi. Bu dakikada sonra her iki takımda hücumda ve savunmada etkili oynarken, daha az hata yapan Türk Telekom, müsabakayı 98-94 kazandı.