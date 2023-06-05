Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Galatasaray, ilk yarıda Zaniolo, ikinci yarıda İcardi ve yine Zaniolo'nun golleriyle derbiyi 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, 32 yıl sonra ligde iki maçta da Sarı-lacivertli takımı mağlup etti. Galatasaray - Fenerbahçe maçının özetine, gollerine ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.