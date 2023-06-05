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Bugün hangi maçlar var? 5 Haziran 2023 Pazartesi maç programı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray'ın 37. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Spor Toto 1. Lig play-off 2. turun rövanşında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 yendi. Bodrumspor, play-off finalinde Pendikspor'un rakibi oldu. La Liga'da Real Madrid, sahasında Athletic Bilbao'yla 1-1 berabere kaldı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi maç programı.

09:55 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig play-off 2. turun rövanşında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi oldu.

İspanya La Liga'nın son haftasında Real Madrid, Athletic Bilbao'yu konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken goller ikinci yarıda geldi. Konuk Athletic Bilbao, 49. dakikada Oihan Sancet'in golüyle öne geçerken 72. dakikada Karim Benzema, Real Madrid adına penaltıdan eşitliği sağladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Real Madrid, Atletico Madrid'in de puan kaybetmesiyle birlikte ligi ikinci sırada bitirdi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 5 Haziran 2023 Pazartesi maç programı haberimizde.

Bugün hangi maçlar var?

  1. 16:00 Torpedo Kutaisi - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  2. 19:00 Dinamo Tiflis - Samtredia Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  3. 20:00 52 Orduspor - Karaköprü Bld. TFF 3. Lig Play-Off İkinci Tur Yayın Yok
  4. 20:00 Varbergs - Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  5. 20:00 Skövde - Eskilstuna United İsveç Superettan Bilyoner TV
  6. 20:00 Trelleborgs - Brage İsveç Superettan Bilyoner TV
  7. 20:00 Dinamo Batum - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  8. 20:00 Eskilsminne - Angelholm İsveç Division 1 Bilyoner TV
  9. 20:10 Malmö - Degerfors İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  10. 21:45 Hamburg - Stuttgart Almanya Bundesliga Play-Out Bein Sports 4Bilyoner TV Tivibu Spor 1
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