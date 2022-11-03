Polis alımları başvuruları başladı mı? 29. dönem POMEM başvuru tarihleri ve başvuru şartları...

29. dönem POMEM başvuruları günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Söz konusu duruma ilişkin binlerce aday; POMEM başvuruları başladı mı ve başvuru şartları nelerdir gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte, konuya ilişkin bilinmesi gerekenler...

29. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından 29. dönem alımlarına ilişkin henüz bir açıklama veya duyuru yapılmadı.

Ancak 28. dönem POMEM öğrenci alımı için başvurular 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınmış, mülakat sonuçları da 9 Haziran 2022 tarihinde duyurulmuştu. Buna göre 29. dönem POMEM başvurularının da aralık ayı gibi başlaması bekleniyor.

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POMEM POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI

PMYO Yönetmeliği Değişikliği Kararı:

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve Yüksekokullara gereği yapılmak üzere bildirilir.

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(3) Sağlık Yönetmeliği gereği aldırılan giriş raporu "Öğrenci Olamaz" kararı ile sonuçlanmış olan adaylar, PMYO Müdürlüklerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere, devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden kendileri tarafından alınacak ve ilişiklerinin kesilmesine neden olan sağlık sorunları açısından iyileştiklerini belirtir durum bildirir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurmaları halinde, bu rapor incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık Yönetmeliği ile belirlenmiş olan şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça, Sağlık Yönetmeliğine göre giriş raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan giriş raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca, adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda, hakkında “Öğrenci Olur” kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde Yüksekokullara planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazananlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.”

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MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

POLİS NASIL OLUNUR?

Polis olmak için adaylar aşamalı olarak yazılı sınava, mülakata ve parkur çalışmalarına katılırlar. Liseden polis okuluna geçecekler için ilk olarak lise diploması sonrasında üniversite sınavından yüksek puan almaları gerekir. Kamugundemi.com Polislik sınavları her yıl Akademi Başkanlığında yürütülür. Polislik başvurusu için gereken belgeleri veya şartları sağlayamayan kişiler polislik sınavına giremezler

POMEM Yönetmeliği Değişiklği Kararı:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(

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3) Sağlık Yönetmeliği gereği aldırılan giriş raporu “Öğrenci Olamaz” kararı ile sonuçlanmış olan adaylar, POMEM Müdürlüklerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere, devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden kendileri tarafından alınacak ve ilişiklerinin kesilmesine neden olan sağlık sorunları açısından iyileştiklerini belirtir durum bildirir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurmaları halinde, bu rapor incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık Yönetmeliği ile belirlenmiş olan şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça, Sağlık Yönetmeliğine göre giriş raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan giriş raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca, adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda, hakkında “Öğrenci Olur” kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde POMEM’lere planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazanmış olanlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.”

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MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

ÖZGÜN Polislik için KPSS puanı kaç olmalı? Polislik KPSS atama puanı 2022

2022 POLİS MAAŞI NE KADAR?

Polis maaş tutarları bu yıl 13767 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar ortalama bir polis maaşı iken unvana ve deneyime göre ücretler farklılaşabilir. Başkomiserlerin maaşları ise 15850 TL olmuştur.