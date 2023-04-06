|
Reklam
Reklam
Özgün

Polis Haftası ne zaman? Polis Haftası mesajları

Polis Bayramı olarak da bilinen Polis Haftası, teşkilat içerisindeki pek çok personelin bu kutsal görevini tebrik etmek için önem arz edecek. Nisan ayının ilk günlerinde Polis Haftası bir kez daha gündeme geldi. Kamu düzenini ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli polislerin bu anlamlı gününü kutlamak isteyenler, Polis Haftası tarihlerini araştırıyor. Peki, Polis Haftası ne zaman?

14:43 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Polis haftası

Polis haftası

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis teşkilatın 178. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinlikler ve kutlama mesajlarıyla tebrik ediliyor. Peki, Polis Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, 2023 Polis Haftası mesajları...

POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

Polis teşkilatın 178. kuruluş yıl dönümü olan Polis Haftası 4-10 Nisan tarihlerinde kutlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında "Hayatın merkezinde, vatandaşımızın yanında, tam 178 yıldır" ifadeleri kullanılarak Polis Haftası kutlama mesajı yayınladı.

2023 POLİS HAFTASI MESAJLARI

Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin Polis Haftası' nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Milletimizin emniyeti ve huzuru için üstün vazife anlayışıyla hizmet veren Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun.

Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayabilmek için her türlü zorluğa göğüs geren, gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası kutlu olsun.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?

Türk Polis Teşkilatı, modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuş; 'Polis' adı ile kurulan teşkilatın görevleri ise yine aynı tarihte yayınlanmış olan Polis Nizamnamesi'nde ifade edilmiştir.

Yabancı elçiliklere de duyurulan bu kuruluşun ardından, huzurun ve güvenliğin devamlılığı için görevini sürdüren Polis Teşkilatı'nın kuruluşu, her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle ve törenlerle kutlanmaktadır. Bu nedenle 4-10 Nisan Polis Haftası olarak kabul edilmektedir.



#polis
#polis haftası
#polis haftası mesajları
#polis teşkilatı
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.