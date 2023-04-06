Emniyet Genel Müdürlüğü Polis teşkilatın 178. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinlikler ve kutlama mesajlarıyla tebrik ediliyor. Peki, Polis Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, 2023 Polis Haftası mesajları...

POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

Polis teşkilatın 178. kuruluş yıl dönümü olan Polis Haftası 4-10 Nisan tarihlerinde kutlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında "Hayatın merkezinde, vatandaşımızın yanında, tam 178 yıldır" ifadeleri kullanılarak Polis Haftası kutlama mesajı yayınladı.

2023 POLİS HAFTASI MESAJLARI

Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin Polis Haftası' nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Milletimizin emniyeti ve huzuru için üstün vazife anlayışıyla hizmet veren Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun.

Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayabilmek için her türlü zorluğa göğüs geren, gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası kutlu olsun.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?

Türk Polis Teşkilatı, modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuş; 'Polis' adı ile kurulan teşkilatın görevleri ise yine aynı tarihte yayınlanmış olan Polis Nizamnamesi'nde ifade edilmiştir.

Yabancı elçiliklere de duyurulan bu kuruluşun ardından, huzurun ve güvenliğin devamlılığı için görevini sürdüren Polis Teşkilatı'nın kuruluşu, her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle ve törenlerle kutlanmaktadır. Bu nedenle 4-10 Nisan Polis Haftası olarak kabul edilmektedir.







