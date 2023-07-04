İmam, vaiz ve müezzin maaşları enflasyon rakamları sonrası zamlanıyor. 2023 İmam, vaiz ve müezzin maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki 2023 İmam maaşları ne kadar oldu? Vaiz ve müezzin maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte İmam, vaiz ve müezzin Temmuz ara zamlı maaşları.