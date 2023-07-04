Polis maaşları 2023
Polis maaş zammı için geri sayım sürüyor. 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranları sonrası polis zammı netleşmiş olacak. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu en düşük memur maaşıyla ilgili yasa teklifinin bu hafta Meclis'e sunulacağını açıkladı. Zam sonrası maaşı 22 bin liranın altında kalacak polisler için ise ek zam müjdesi geldi. Peki, polislere yüzde kaç zam yapılacak? Son tahminler netleşti. İşte Polis, Komiser, Başkomiser Temmuz ara zamlı maaşları.
Polis, Komiser, Başkomiser Temmuz ara zamlı maaşları
Polis maaş zammı ne kadar kaç TL olacak? 5 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon artış oranları öncesi binlerce polis bu sorunun cevabını araştırıyor. 2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL oldu.
Polis, komiser ve başkomiser maaşları henüz güncellenmedi. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından ara zamlı memur maaşları güncellenecek. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.