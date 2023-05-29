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2023 EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan polis tayinleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce polis ve ailesini yakından ilgilendiren tayinler EGM'nin gerçekleştireceği işlemlerin ardından yayımlanacak. Tayin sonuçları ile polis memuru, başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin yeni çalışma yerleri belli olacak. Polis tayin tarihleri, henüz Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıladı. Peki polis tayinleri sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ataması yapılan personel sorgulama ekranı.

16:15 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Polis tayin sonuçları

Polis tayin sonuçları

Polis tayinleri ile ilgili açıklamalar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılıyor. Ancak, tayin takvimi ve açıklama tarihi her yıl değişebiliyor. Genellikle polis tayinleri, yılın belirli aylarında yapılır ve bu tarihler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Peki, 2023 polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

Polis tayin yerleri ne zaman açıklanacak?

Tayinlerin ne zaman açıklanacağına ilişkin bilgi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Bu nedenle, tayinlerin ne zaman açıklanacağı konusunda net bir bilgi henüz yok.

Tayin ve terfi bekleyen polisler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirler.

2022 yılı polis tayinleri tarihi paylaşılmadı ancak tayinler her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl 35 bin 874 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini 27 Mayıs 2022'de açıklamıştı.

EGM polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir?

Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.


#polis
#EGM 2023 polis tayin sonucu
#EGM
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