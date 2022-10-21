Polislik için KPSS puanı kaç olmalı? Polislik KPSS atama puanı 2022

Polislik puan türü ve puanları KPSS sonuçlarını bekleyen adaylar tarafından merak edildi. Polislik KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları arama motorlarında sorgulanıyor. EGM ve PA POMEM açıklamaları yakından takip edilirken polis alımlarına ilişkin detaylar da araştırılıyor. İşte 2022 KPSS lisans polislik taban puanları…
2022 POLİSLİK KPSS ATAMA PUAN TÜRÜ
Polislik için KPSS lisans sınavında P3 türünden başvuru yapılmaktadır.
POLİSLİK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALINMALI?
Polisliğe başvuruda bulunmak için adayların en az 60 puan almaları gerekmektedir.
ÖSYM KPSS 2022 LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS ÖABT Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun 'A' olarak verilen doğru cevabın 'B' olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir" denildi.