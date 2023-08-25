Polislik atama puanları 2023
Polislik puan türü ve puanları KPSS sonuçlarını bekleyen adaylar tarafından merak edildi. Polislik KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları arama motorlarında sorgulanıyor. EGM ve PA POMEM açıklamaları yakından takip edilirken polis alımlarına ilişkin detaylar da araştırılıyor. İşte 2023 KPSS lisans polislik taban puanları…
2023 polislik KPSS atama puan türü nedir?
Polislik için KPSS lisans sınavında P3 türünden başvuru yapılmaktadır.
Polisli için KPSS'den kaç puan alınmalı?
Polisliğe başvuruda bulunmak için adayların en az 60 puan almaları gerekmektedir.
ÖSYM KPSS 2023 lisans sonuçları açıklandı mı?
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans sonuçlarının 25 Ağustos'ta açıklandığını duyurdu.