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Polislik için KPSS puanı kaç olmalı? Polislik KPSS atama puanı 2023

Polis alımı için KPSS'den kaç puan gerekli, sorusu merak ediliyor. 2023 KPSS Lisans sonuçları ÖSYM takvimin göre bugün (25 Ağustos 2023) erişime açılacak. KPSS lisans sonuçlarının öğrenilmesiyle polis olmak isteyen adaylar KPSS polislik atama puanını merak ediyor. Polislik KPSS puanı ve puan türü nedir? İşte 2023 KPSS lisans taban puanlarına göre polislik atama puanları 2023...

09:44 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Polislik atama puanları 2023

Polislik atama puanları 2023

Polislik puan türü ve puanları KPSS sonuçlarını bekleyen adaylar tarafından merak edildi. Polislik KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları arama motorlarında sorgulanıyor. EGM ve PA POMEM açıklamaları yakından takip edilirken polis alımlarına ilişkin detaylar da araştırılıyor. İşte 2023 KPSS lisans polislik taban puanları…

2023 polislik KPSS atama puan türü nedir?

Polislik için KPSS lisans sınavında P3 türünden başvuru yapılmaktadır.

Polisli için KPSS'den kaç puan alınmalı?

Polisliğe başvuruda bulunmak için adayların en az 60 puan almaları gerekmektedir.

ÖSYM KPSS 2023 lisans sonuçları açıklandı mı?

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans sonuçlarının 25 Ağustos'ta açıklandığını duyurdu.




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