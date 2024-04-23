POMEM 7.500 öğrenci alımı başvuru tarihleri, adayların gündeminde yer alıyor. POMEM başvuruları internet üzerinden yapılırken Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne 6.000 erkek ve 1.500 kadın öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Başvuru yapmaya hazırlananlar adaylar başvuru ücretini yatırmak için gerekli bilgileri araştırıyor. Peki, POMEM başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?