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31. dönem POMEM giriş sınavı duyurusu yayınlandı! Başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisansı verilen 6 bin erkek, bin 500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alınacak. POMEM'e, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türlerinin en az (60,00) ve üzeri puan alanlarından alım gerçekleştirilecek. Lisans mezunu (6.000) erkek ve (1.500) kadın olmak üzere toplam (7.500) öğrenci alımına ilişkin sınav başvuru ücretleri yatırılıyor. Polis Akademisi tarafından 31. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

11:56 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
POMEM başvuru ücreti
POMEM başvuru ücreti

POMEM 7.500 öğrenci alımı başvuru tarihleri, adayların gündeminde yer alıyor. POMEM başvuruları internet üzerinden yapılırken Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne 6.000 erkek ve 1.500 kadın öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Başvuru yapmaya hazırlananlar adaylar başvuru ücretini yatırmak için gerekli bilgileri araştırıyor. Peki, POMEM başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

POMEM SINAVI NE ZAMAN?

POMEM için ön başvuru sonuçları açıklandı ancak sınav tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru sürecinin 25 Nisan'da sona ermesinin ardından, sınav tarihine ilişkin duyuru bekleniyor.

POMEM SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

31. Dönem POMEM başvuru ücreti 1.050.00 TL'dir.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

31. Dönem POMEM sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 1.050.00 TL olan sınav başvuru ücretini 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 09.00 ile 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00 arasında Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA'daki Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün "31. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırabilecekler.

Başvuru ücreti, yalnızca Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından ödenebilmektedir.



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