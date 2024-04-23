POMEM 7.500 öğrenci alımı başvuru tarihleri, adayların gündeminde yer alıyor. POMEM başvuruları internet üzerinden yapılırken Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne 6.000 erkek ve 1.500 kadın öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Başvuru yapmaya hazırlananlar adaylar başvuru ücretini yatırmak için gerekli bilgileri araştırıyor. Peki, POMEM başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
POMEM SINAVI NE ZAMAN?
POMEM için ön başvuru sonuçları açıklandı ancak sınav tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru sürecinin 25 Nisan'da sona ermesinin ardından, sınav tarihine ilişkin duyuru bekleniyor.
POMEM SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
31. Dönem POMEM başvuru ücreti 1.050.00 TL'dir.
POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?
31. Dönem POMEM sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 1.050.00 TL olan sınav başvuru ücretini 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 09.00 ile 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00 arasında Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA'daki Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün "31. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırabilecekler.
Başvuru ücreti, yalnızca Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından ödenebilmektedir.