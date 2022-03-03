Özgün POMEM mülakat sınavı ne zaman? POMEM sınavı hakkında her şey
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POMEM mülakat sınavı ne zaman? POMEM sınavı hakkında her şey

Polis Meslek Eğitim Merkez'ine alınacak polis adayları için mülakat sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Polis adayları 28. Dönem POMEM mülakat sınavına ilişkin, sınav yeri ve tarihlerini kurumun resmi internet sayfası üzerinden öğrenebilir. Peki 28. Dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınacak? İşte merak edilen bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
POMEM mülakat sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınacak?
POMEM mülakat sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınacak?

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı POMEM'lere alınacak polis adayların mülakat sınavı giriş yeri ve tarihleri belli oldu. POMEM 28. dönem mülakatlarını bekleyen birçok vatandaş için duyuru yapıldı. Peki 28. Dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? Mülakat sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bütün detayları sizler için cevapladık.

www.pa.edu.tr

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

Yapılan duyuru tebliğ niteliğinde

Açıklanan sınav tarihi ve sınav merkezinde polis adayları Mülakat Sınavına giriş yapacaklar. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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