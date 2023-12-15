Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 7 müsabakayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında Los Angeles Clippers, sahasında Golden State Warriors'u 121-113 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Clippers'ta 28 sayı, 15 asist, 7 ribaundluk performans sergileyen James Harden, takımını galibiyete taşıdı. Harden bu performansla NBA tarihinde 25 bin sayı barajını geçen 24. oyuncu oldu. Los Angeles Clippers - Golden State Warriors maç özeti ve NBA’de gecenin toplu sonuçları haberimizde.