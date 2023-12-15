Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de yaklaşık 22 dakika süre aldığı karşılaşmayı 4 sayı, 4 ribaund, 1 asistle tamamladı. Portland Trail Blazers - Utah Jazz maç özeti ve NBA’de gecenin toplu sonuçları haberimizde.
PORTLAND TRAİL BLAZERS - UTAH JAZZ MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Boston Celtics: 116 - Cleveland Cavaliers: 107
Miami Heat: 116 - Chicago Bulls: 124
Dallas Mavericks: 101 - Minnesota Timberwolves: 119
Denver Nuggets: 124 - Brooklyn Nets: 101
Sacramento Kings: 128 - Oklahoma City Thunder: 123
Portland Trail Blazers: 114 - Utah Jazz: 122
Los Angeles Clippers: 121 - Golden State Warriors: 113