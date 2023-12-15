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NBA’De Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi: Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven’den 4 sayı, 4 ribaund, 1 asist

NBA’de Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi. Jazz'da Collin Sexton 27, Talen Horton-Tucker 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de yaklaşık 22 dakika süre aldığı karşılaşmayı 4 sayı, 4 ribaund, 1 asistle tamamladı. Blazers'ta ise Scoot Henderson'ın 23 sayı, 10 asistlik double-double performansı ile Toumani Camara'nın 18 sayı, 6 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi. Portland Trail Blazers - Utah Jazz maç özeti haberimizde.

11:04 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
NBA’de Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi.
NBA’de Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de yaklaşık 22 dakika süre aldığı karşılaşmayı 4 sayı, 4 ribaund, 1 asistle tamamladı. Portland Trail Blazers - Utah Jazz maç özeti ve NBA’de gecenin toplu sonuçları haberimizde.

PORTLAND TRAİL BLAZERS - UTAH JAZZ MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Boston Celtics: 116 - Cleveland Cavaliers: 107

Miami Heat: 116 - Chicago Bulls: 124

Dallas Mavericks: 101 - Minnesota Timberwolves: 119

Denver Nuggets: 124 - Brooklyn Nets: 101

Sacramento Kings: 128 - Oklahoma City Thunder: 123

Portland Trail Blazers: 114 - Utah Jazz: 122

Los Angeles Clippers: 121 - Golden State Warriors: 113



#Portland Trail Blazers
#Utah Jazz
#NBA
39 dakika önce
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