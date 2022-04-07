Adım adım programsız YouTube video indirme

YouTube'da ihtiyacımız olan videolar, dersler, kendinizi geliştirebilecek içerikler var ve bunları bilgisayarınıza indirmek veya arşivlemek istiyorsunuz. İşte, programsız YouTube'dan video indirmenin kolay ve adım adım aşamaları.

YOUTUBE'DAN KOLAY VİDEO İNDİRME YÖNTEMİ

Youtube’dan kolay yöntemle video indirmenin yollarından biri adres değişikliğine gitmektir. Nasıl olduğunu birlikte inceleyelim.

Öncelikle indirmek istediğiniz videoyu açın ve adres çubuğundaki URL’sinde bulunan www. harflerini silin ve yerine ss yazın. Örneğin www.youtube.com/watch şeklinde devam eden adresinizi ssyoutube.com/watch şeklinde devam etmesini sağlamanız gerekiyor.

Sonraki aşama ise karşınıza çıkan formatlardan birini seçmek. En yüksek boyutlu dosya seçeneği bilgisayarınızda daha çok yer kaplar, en düşük p değerine sahip olan dosya ise daha az yer kaplar. Tercih size ait. Bunlardan birini seçtiğiniz anda dosya bilgisayarınıza inmeye başlayacaktır.

Youtube’dan video indirmenin birçok yolu var. Bu yöntemlerden biri de direkt olarak SaveForm.net adresine gidip indirmek istediğiniz videonun adresini buraya kopyalamak. Yine aynı seçeneklerle karşılaşarak indirme işlemini sonlandırabilirsiniz.

YouTube VİDEO İNDİRME NASIL YAPILIR?

1.Adım: YouTube üzerinden herhangi bir video açın.

2.Adım: Video sayfasının bağlantısına gelin

3.Adım: www.youtube.com bağlantısında ‘youtube’ ile öncesindeki nokta arasına ‘vd’ yazın ve Enter’a basın.

4.Adım: Açılan sayfada indirmek istediğiniz videonun formatını ve kalitesini seçerek indirin.

YouTube video indirme işlemini yapabileceğiniz en kolay yolu bir URL kodu ile gerçekleştirilebiliyor. VD downloader isimli internet sitesi, YouTube videolarını kolayca indirebilmeniz adına geliştirdiği yöntem oldukça basit. Tek yapmanız gereken YouTube üzerinden indirmek istediğiniz videoyu açmak, URL’de youtube.com’un öncesine ‘vd’ harflerini yazmak ve Enter’a basmak.

Görselde de belirtildiği gibi bu işlemi yaptığınız zaman otomatik olarak YouTube içerisinde bulunduğunuz videonun indirme sayfasına gideceksiniz. Buradan videonun formatını ve kalitesini seçerek YouTube video indirme işlemini kolayca halledebilirsiniz.

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iPhone ve iPad (iOS) CİHAZLARDA YOUTUBE VİDEO NASIL İNDİRİLİR?

1. Adım: AppStore’a gidin ve Documents by Readdle uygulamasını indirin

2. Adım: YouTube uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoya gidin

3. Adım: Videonun altındaki ‘Paylaş’ butonuna dokunarak videonun bağlantısını kopyalayın

4. Adım: Documents by Readdle uygulamasına girin

5. Adım: Sağ alttaki pusula simgesine dokunun

6. Adım: URL kısmına ‘keepvid.pro’ yazın ve siteye gidin

7. Adım: Açılan sitede YouTube Video Dönüştürücü’ye basın ve URL kısmına kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın

8. Adım: Download Now butonuna dokunun ve videoyu indirmek istediğiniz formatı seçin

9. Adım: Mavi ikonlu Dosyalar uygulamasına gidin

10. Adım: Alttaki Tara butonuna dokunun

11.Adım: Sağ üstten ‘Düzenle’ deyin

12. Adım: ‘Documents’ uygulamasının tikini yeşil yapın

13. Adım: Bu sayede indirdiğiniz videolara Dosyalar uygulamasından erişebileceksiniz

14. Adım: İşlem tamamlandı.

Apple, iOS cihazlarında herhangi bir dosya indirip kaydetme işlemi yapmanızı elinden geldiğince engellemeye çalışıyor. Tabii ki yılmak yok, bunun da bir yolu mevcut ancak biraz karışık bir yol. İlk olarak cihazınıza AppStore üzerinden Documents by Readdle uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra YouTube uygulamasına girip indirmek istediğiniz videonun altındaki ‘Paylaş’ butonuna dokunun.

‘Bağlantıyı kopyala’ seçeneğine dokunduktan sonra Documents by Readdle uygulamasına girin ve sağ alttaki pusula simgesine dokunun. URL kısmına ‘keepvid.pro’ yazın ve siteye gidin. Burada YouTube’dan kopyaladığınız linki yapıştırın ve ‘Download Now’ butonuna dokunun. Dilerseniz videoyu en yüksek çözünürlükte dilerseniz çözünürlüğünü değiştirerek videoyu indirebilirsiniz.

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Daha sonrasında Documents by Readdle uygulamasını Dosyalar uygulamasına ekleyin, bu sayede videolarınıza daha kolay bir şekilde erişebileceksiniz. Bunu da yapmak oldukça kolay: İlk olarak Dosyalar uygulamasını açın, alttaki Tara butonuna dokunun, sağ üstteki Düzenle seçeneğine dokunun, Documents uygulamasını işaretleyin. Artık Dosyalar uygulamasından Documents by Readdle ile indirdiğiniz videolara kolayca ulaşabilirsiniz.

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