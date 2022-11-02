PTT hesabımda para olduğunu nasıl öğrenirim?

10 milyon liranın üzerinde bir para çekilmeden PTT’de bekletiliyor. İnsanlar çekmeyi unuttuğu için hala PTT’de bekleyen bu ödemelerin artık çekilmesi gerektiği belirtildi. Peki, PTT hesabında para olup olmadığı nasıl öğrenilir?

PTT HESABINDA PARA OLDUĞU NASIL ÖĞRENİLİR?

PTT ödemelerini kontrol etmek için şubeye gitmeden de e-Devlet üzerinden kontrol sağlanabilir. PTT hesaplarınızda ödeme var mı yok mu e-Devlet şifresi ile öğrenmek mümkün. Bunun için tabi ki e-Devlet şifresine sahip olmalısınız. E-Devlet şifresi olmayan vatandaşlar PTT şubelerinden şifre alabilirler. E-Devlet şifresi aldıktan sonra hesabınızda para olup olmadığını sistem üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Hesabınızda para varsa veya adınıza ödeme varsa bu parayı nakit olarak PTT şubelerinden alabileceksiniz.

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PTT'DEN ÖDEME NASIL ALINIR?

PTT’den ödeme almak için en yakın PTT şubesine giderek başvuru yapmak gerekiyor. Kimlikle giderek sistemden ödeme olup olmadığını sorgulatmak mümkün. Bu sayede pek çok kişi binlerce liralık ödeme almaya hak kazanıyor. Unutulan bu ödemeler kısa süre sonra hazineye devredileceği için herkesin ödemesini alması gerektiği paylaşılıyor.

PTT'DEN E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

PTT’de hazır olarak bekleyen ödemeleri görebilmek için bir E-Devlet şifresi gerekli. Yukarıda da belirtildiği üzere E-Devlet şifresi olmayanlar ne kadar parası olduğunu göremiyor. Yalnızca E-Devlet üzerinden görünen bu ödemeler, PTT’den nakit bir şekilde çekilebiliyor. E-Devlet şifresi almak için de yine PTT aracılığıyla bu işlem mümkündür. En yakın PTT şubesine giderek cüzi bir miktar karşılığında alınabilen ve ömür boyu kullanılabilen E-Devlet şifresiyle birlikte binlerce liralık PTT ödemelerini görebilmek ve zamanı geçmeden alabilmek mümkün.

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