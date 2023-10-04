2023 PYMO giriş sınavı 2. yedek sonuçları açıklandı!
PMYO Giriş Sınavı 2. yedek aday planlama sonuçları açıklandı. Polis Akademisi (PA) tarafından yapılan duyuruda Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) sınav sonuçları sorgulama ekranı paylaşıldı. PMYO yedek sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte 2023 PYMO giriş sınavı 2. yedek sonuçları sorgulama ekranı...
Polis Akademisi 2023 PYMO giriş sınavı 2. yedek sonuçları açıklandı mı?
Polis Akademisi 2023 PYMO giriş sınavı 2. yedek sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Polis Akademisi Başkanlığı http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.
Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup internetteki Polis Akademisi resmi sayfası üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
PMYO nedir?
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO), TYT sınavı ile her yıl farklı bir puan ile alım yapan [1], 2 Yıllık Önlisans düzeyinde, Çok Dilli ve Çok Uluslu olarak(Erasmus ve Farabi Öğrenci değişim Programlarıyla) Eğitim-Öğretim yapmaktadır. Emniyet Teşkilatının Polis Memuru ihtiyacını karşılamak üzere 2001 Yılında Kurulmuşlardır. Üniversitelere bağlı olan Meslek Yüksekokulları(MYO)ndan farkı, Öğrencilerini Yatılı Ağırlamasıdır.