Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO), TYT sınavı ile her yıl farklı bir puan ile alım yapan [1], 2 Yıllık Önlisans düzeyinde, Çok Dilli ve Çok Uluslu olarak(Erasmus ve Farabi Öğrenci değişim Programlarıyla) Eğitim-Öğretim yapmaktadır. Emniyet Teşkilatının Polis Memuru ihtiyacını karşılamak üzere 2001 Yılında Kurulmuşlardır. Üniversitelere bağlı olan Meslek Yüksekokulları(MYO)ndan farkı, Öğrencilerini Yatılı Ağırlamasıdır.