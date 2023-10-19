Ramallah
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 4'ü çocuk, 7 Filistinliyi öldürüldü. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri gece Ramallah, Nablus, El-Halil, Tulkerem, Beytullahim kentleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok kent ve beldesine baskın düzenledi. Baskınlara tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle saldırdı.
Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateşte 24 yaşındaki İbrahim el-Hac Ali, Ramallah'ta ise bir Yahudi yerleşimcinin saldırısında 21 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Fevvaka hayatını kaybetti. Ramallah'ın Budrus köyündeki baskın sırasında çıkan çatışmada yaralanan Cibril Avad (32), Nur Şems Mülteci Kampı'nda Taha Mehamid (16), İsrail askerlerinin sağlık görevlilerinin girişine engel oldukları için kan kaybından yaşamını yitirdi. İsrail askerleri, Beytullahim'deki Ed-Dehişe Mülteci Kampı'nda Ahmed Saduk (17) da başından vurarak öldürüldü.
RAMALLAH NEREDEDİR?
Ramallah, (Arapça: Bu ses hakkındaرام الله (yardım·bilgi)) Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Kudüs'ün 10 km. kuzeyinde bulunan şehir.
RAMALLAH'IN NÜFUSU KAÇTIR?
Nüfusu yaklaşık 57.000'dir.
Ramallah, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı arşiv belgelerine göre şehir 16. yüzyıl'da 400 kadar kişiyle bir tarım köyü olarak kuruldu. İlerleyen yıllarda cazibe merkezi haline gelen yerleşim yeri 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı Valisi İbrahim Paşa döneminde Hristiyan yerleşimleri başladı. 400 sene Osmanlı İdarsinde kalan Ramallah I. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlerin eline geçti. Ramallah günümüzde İsrail işgali altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesindedir.