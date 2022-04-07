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Ramazan ne zaman bitiyor, Bayram kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı'nın tarihi

Ramazan ayının ikinci haftasına yaklaşırken Ramazan bayramının tarihi merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı 2 Nisan'da başladı. Peki, Ramazan ayının bitmesine kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi tarihte? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan Ayı ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı tarihi
ramazan ayı ne zaman bitecek

Ramazan ayında bir haftayı geride bıraktık. Yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca çalışan vatandaşımızı yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı ile birlikte tatil sürecine ilişkin gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

On bir ayın sultanı ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başladı.

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mayıs günü son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mayıs Arefe gününün ardından Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

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