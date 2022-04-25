Emekli bayram ikramiyesi 2022: Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Memur ve işçi emeklileri ile hak sahiplerine ödenen bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihini duyurdu.

Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri, 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan.

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4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADAR?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.100'er TL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olunan banka hesabına yatırılacak.