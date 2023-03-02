İstanbul deprem risk haritası, beklenen Marmara depremi öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da beklenen olası büyük deprem öncesi hazırlıklar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi. Peki, İstanbul'da en sağlam ve riskli ilçeler hangileri? İşte en sağlam ve en riskli ilçelerin listesi.