Sahur oruca dayanma gücüdür. Sahur yapılmayan günler veya doğru beslenme ile geçirilmeyen sahurlar ertesi güne yorgun ve halsiz uyandırıyor. Ramazan'da en önemli öğün sahurdur. Sahurun kalkan olduğunu rivayet eden Efendimiz (s.a.v) de sahura özen göstererek bu vakitte hem dua hem de istiğfar çekmiştir. Kesinlikle sağlık ve sıhhat açısından atlatılmaması gereken öğün olan sahur yemeğinin "mübarek bir gıda" olarak nitelendirilen faydaları Diyanet Fetva Kurulunca nelerdir?