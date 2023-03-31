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Ramazan Bayramı tarihi 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihleri belirlendi. Buna göre on bir ayın sultanı Ramazan 23 Mart'a idrak edilmeye başlandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatili için şimdiden plan yapanlar tatil tarihini sorguluyor. Peki 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün? İşte haberin detayları.

15:38 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı için tatil yapacaklar şimdiden planını hazırlamaya başladı. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı. "Ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan Ramazan 23 Mart'ta idrak edilmeye başlandı.

Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkıldı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan ve bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihleri belirlendi.

Ramazan Bayramı

2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

  • Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
  • Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı ne zaman 2023?

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi


#Ramazan Bayramı
#Ramazan Bayramı tarihi
#2023 Ramazan Bayram tatili
26 dakika önce
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