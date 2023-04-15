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Arife günü tam gün tatil mi?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona yaklaşıyoruz. Ramazanın sona ermesiyle birlikte bayram kutlanacak. Arefe gününün hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmadığı vatandaşların gündeminde. Arefe günü yarım gün tatil olacak. Peki Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman 2023, hangi güne denk geliyor?

15:00 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arefe tam gün mü, yarım gün mü tatil?

Arefe tam gün mü, yarım gün mü tatil?

İslam aleminde 11 ayın sultanı olarak nitelenen Ramazan ayı tüm hızıyla sürerken bayram hazırlıkları da başlamış durumda. Söz konusu duruma ilişkin Arefe günü şimdiden merak ediliyor. İşte, Arefe günü ne zaman, resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor sorularının yanıtları.

Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman?

Ramazan Bayramı Arefe Günü bu yıl 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek.

Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?

Bu yıl 20 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı arefe günü yarım gün tatil olacak. Arefe gününün Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle bankalar, noterler, postaneler de yarım gün hizmet verecekler.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı Arefesi 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı arefe günü anlam ve önemi

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz (s.a.v) arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

#arefe günü
#ramazan bayram tatili
#arefe günü tatili
31 dakika önce
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