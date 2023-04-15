İslam aleminde 11 ayın sultanı olarak nitelenen Ramazan ayı tüm hızıyla sürerken bayram hazırlıkları da başlamış durumda. Söz konusu duruma ilişkin Arefe günü şimdiden merak ediliyor. İşte, Arefe günü ne zaman, resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor sorularının yanıtları.

Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman?

Ramazan Bayramı Arefe Günü bu yıl 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek.

Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?

Bu yıl 20 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı arefe günü yarım gün tatil olacak. Arefe gününün Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle bankalar, noterler, postaneler de yarım gün hizmet verecekler.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı Arefesi 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı arefe günü anlam ve önemi

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.