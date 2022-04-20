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Bayram tatili kaç gün?

Ramazan'ın son günlerine yaklaştıkça bayram tatilinin kaç gün olacağı da özellikle çalışanlar tarafından merak konusu oluyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesi ile bayram tatili 5 gün olacak. Peki, 2022 Ramazan bayramı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2022 Ramazan bayramı tatili tarihleri
Ramazan Bayramı tatili 2022

Ramazan Bayramı müslümanların oruç ibadeti ile taçlandırdığı Ramazan Ayı'nın hediyesidir. Ramazan Bayramı 3 gündür. 2022 Ramazan Bayramı bu yıl hafta sonu ile birleştiği için bayram tatili süresinin uzayıp uzamayacağı merak ediliyor.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü bitecek ve perşembe-cuma mesaisi devam eden kişiler 5 Mayıs itibariyle işbaşı yapacak. Konuya dair henüz farklı bir açıklama yapılmadığı için, Ramazan Bayramı'nın bitimiyle birlikte tatilin sona erip ermeyeceği veya tatil süresinin 9 güne uzayıp uzamayacağı henüz netleşmedi.

Konuya dair açıklama yapılması halinde son gelişmeler ve detaylar haberimizde yer alacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün Ramazan ayının 19. günüdür. 20 Nisan 2022 tarihi, Diyanet'in yayınladığı takvime göre Hicri 1443 yılı Ramazan ayının 19. günündeyiz. Ramazan ayının bitmesine yani Ramazan Bayramı'na 11 gün kaldı.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

Ramazan Bayramının 1.günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü Türkiye’nin tüm illerindeki camilerde bayram namazı kılacak. Diyanet'in takvimine göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il bayram namazı saatleri şöyle:

  • İstanbul Ramazan Bayram Namazı Saati: 05:54
  • Ankara Ramazan Bayram Namazı Saati: 05:41
  • İzmir Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:07

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat Çarşamba : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat Perşembe : REGAİB GECESİ

27 Şubat Pazar: MİRAC GECESİ

17 Mart Perşembe: BERAT GECESİ

2 Nisan Cumartesi: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan Çarşamba: KADİR GECESİ

1 Mayıs Pazar: AREFE 2 Mayıs Pazartesi: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs Salı: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs Çarşamba: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz Cuma: AREFE

9 Temmuz Cumartesi: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz Pazar: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz Pazartesi: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz Salı: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz Cumartesi: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos Pazartesi: AŞURE GÜNÜ

7 Ekim Cuma: MEVLİD GECESİ

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