Türk Kızılay, 500 bin kişiye bayramlık giysi yardımı ulaştırıyor. 500 bin kişilik bayramlık giysiler, ihtiyaca göre hazırlanan paketlerle ve Kızılay butikler aracılığıyla, herkesin kendi istediği giysiyi seçebileceği şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ramazan boyunca devam eden çalışmalarla hayırseverlerin bağışlarının dağıtımını yaptıklarını belirtti. Gönüllülerin de yardım çalışmalarına destek verdiğini ifade eden Kınık, şunları kaydetti:

“Bayram hediyelerimizi de ulaştırmaya devam ediyoruz. Bayramlık giyim malzemelerimizle hediyelerimizi dağıtıyoruz. Giyim yardımlarımızla bayramlık kıyafet heyecanını, imkanı olmayan ailelerimizin de çocuklarımızın da yaşamasını istiyoruz. Çocuklarımıza hazırladığımız ikram paketleri ve oyuncaklar da hediyelerimiz arasında yer alıyor.”

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