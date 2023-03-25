Çocuklar Hacivat-Karagöz ile doyasıya eğlendi

Körfezli çocuklar Ramazan ayında Hacivat-Karagöz etkinliği ile doyasıya eğlendi.Körfez Belediyesi, Ramazan ayında 7’den 70’e tüm vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. İlk olarak çocuklara Hacıvat-Karagöz etkinliği düzenlendi. Kahkaha dolu etkinlikte çocuklar Tahta Bacak ile de bol bol fotoğraf çektirdi. Program sonrasında da çocuklara şeker ikram edildi.
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