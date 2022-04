Gönülden dile gelen dualar: Seni seviyoruz Allah'ım

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz muhabbetli ve hayırlı olsun.

Bizleri “Vedûd” ismi sırrınca çok seven ve bizim de her şeyden çok sevdiğimiz Rabbimize hamd olsun. Ümmetini, kardeşleri olarak nitelediği bizleri de çok seven, özlemini dile getiren Allah Resulü’ne salat ve selam olsun.

Ey Allah’ım!

Seni kendi nefsimizden, anne babamızdan, evlatlarımızdan, dostlarımızdan, dünya nimetlerinden, her şeyden ve herkesten daha çok seviyoruz. Bu sevgimizi kabul eyle.

Bizi en güzel bir donanıma, estetiğe, görünüme, zekaya, imkânlara sahip bir insan olarak yarattığın için seviyoruz, kabul eyle.

Şu kocaman dünyayı ve hatta kâinatı emrimize verdiğin için seviyoruz, kabul eyle.

Dağların zirvesinden yerin alt katmanlarına, toprakta yetişen ve rızık olarak sunduğun sonsuz nimetlerden envai çeşit ağaç ve çiçeklere varıncaya kadar her şeyi bizim hizmetimize verdiğin için seviyoruz, kabul eyle.

Yol haritamızı çizip kitap ve peygamberler gönderdiğin, yol yordam gösterdiğin, en sağlam ilkeleri bize din kıldığın, doğruyu, güzeli, hidayeti gösterdiğin için seviyoruz, kabul eyle.

Allah’ım! Bizi sevginle olgunlaştır, manevi derecemizi yükselt, bu müthiş iksir ile inkarcıları mümin, biz müminleri de irfan mertebesine çıkar!

Hiçbir varlığın sevgisini senin sevginin üzerine çıkarma Allah’ım!

Sevginin gereği olarak sana hakkıyla kul olan, emirlerine uyan, haramlarından kaçınan kullarından eyle Allah’ım!

Sevginin sözünü değil tatbikatını yapanlardan eyle. Sözde değil özde sevenlerden eyle. Bunun gereğini bu dünyada, kulluk yapma imkânı varken idrak etmeyi nasip eyle. Sevgimizi samimi ve daim eyle. Kalbimizde başka ilah, rab, yüce varlık edindirme Allah’ım!

Dinini en doğru kaynaklardan öğrenmeyi, eksiksiz ve ilavesiz inanmayı, her an zikretmeyi, ibadetlerini yapmayı, gerektiğinde çilelere katlanmayı, fedakarlıkta bulunmayı, gelene razı olmayı, her şeyiyle rızanı kazanmayı ve rahmetini nasip eyle Allah’ım!

“Ya Rabbi! Bana sevgini vermekle beni rızıklandır. Seni sevenleri de sevmek ve beni sana yakın kılacak salih amelleri de sevmekle beni rızıklandır.”

“Allah’ım! Kendi sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve sana yaklaştıran amellerin sevgisini bana ver.”

“Ey Allah’ım, beni senden ayırma

Beni senin cemalinden ayırma,

Seni sevmek, benim dinim imanım,

İlâhî, dînü imandan ayırma.”

Âmin, velhamdulillahi Rabbil alemin.