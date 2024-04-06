Kadir Gecesi'nde dualar Gazze’ye

Kur’an-ı Kerim’in Hz. Peygamber (sav) vasıtasıyla insanlığa gönderilmeye başlandığı ve Kur’an’da “bin aydan daha hayırlı” olduğu müjdelenen Kadir Gecesi Türkiye’nin dört bir köşesinde dua ve gözyaşlarıyla idrak edildi. Ramazan’ın son iftarlarından birinin de yaşandığı bu gecede, iftarın ardından camilere akın eden vatandaşlar geç saatlere kadar Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti.

HAMİDİYE CAMİİ’NDE ÖZEL PROGRAM

Kadir Gecesi'nde İstanbul'daki birçok camide programlar düzenlendi. İstanbul Müftülüğü’nün programı Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve vaazla geçen program, başta Gazze olmak üzere tüm İslam alemi için yapılan dualarla son buldu.

OSMANLI GELENEĞİ YAŞATILDI

İstanbul Müftülüğü bu sene bir Osmanlı geleneğini de yeniden hayata geçirdi. Osmanlı döneminde Kadir Gecesi akşam padişahın büyük bir alayla saraydan çıkıp Ayasofya Camii’ne gittiği ve adına “Kadir Alayı” denilen gelenek yeniden yaşatıldı. İftardan sonra Topkapı Sarayı'ndan yola çıkılarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kadar gençler ve gönüllülerle kortej eşliğinde yürüyüş yapıldı. Burada dağıtılan ikramların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde teravih namazı kılındı.

DUALARDA BULUŞTUK

Bu gece eller, başta Gazze olmak üzere Arakan ve Suriye gibi ülkelerde zulüm altında yaşayan Müslümanlar için açıldı.

Yeniden dirilişimize milat olsun

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, "Dünyanın geçici heveslerinden ve sonu gelmez emellerinden arınarak bu geceyi Kur'an'ın rehberliğinde yeniden dirilişimize milat kılmalıyız" ifadesini kullandı.

BOL BOL DUA EDELİM

Kadir Gecesi'nin, aynı zamanda bir dua ve istiğfar gecesi olduğunu vurgulayan Erbaş, "Dolayısıyla meleklerin her bir iş için fecre kadar yeryüzüne inerek Allah'a iman eden ve istikamet üzere bir hayat yaşayan müminleri cennetle müjdeleyeceği bu gece, bol bol dua ve istiğfarda bulunmalıyız" ifadesini kullandı. Türk milleti ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erbaş, Allah'tan bu gece yapılan dua ile yakarışların, Müslümanların vahdetine ve insanlığın selametine vesile olmasını diledi.







