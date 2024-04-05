Kadir Gecesi'nde Gazze için duaya duralım

Bugün Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu müjdelenen Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."





KUR’AN BİZE ÖNEMİNİ GÖSTERİR

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Fatih Mehmet Aydın, Kadir Gecesi'nin öneminin Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olmasından kaynaklandığını söyledi. Hazreti Muhammed'in (sav)Kadir Gecesi'nde inanarak dua eden ve ibadet edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini belirttiğini aktaran Aydın, "Kadir Gecesi'nin hem Ramazan ayında olması hem Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması hem de 'bin aydan hayırlı' olarak nitelendirilmesi bu mübarek gecenin önemini ortaya koymaktadır" dedi.





ZOR ZAMANLARDAYIZ

Müslümanların Kadir Gecesi'nde tövbe etmesi, namaz kılması, dua etmesi ve Kur'an okumasının toplumsal ve bireysel huzur için önem arz ettiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti: "Müslümanların önemli gün ve gecelerde birbirlerine dua etmesi ve Allah'a yakarması gerekmektedir. Zor bir zamandan geçiyoruz. Başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok yerinde Müslümanlar sıkıntılar içerisinde. Şu an Gazze'de insanlar su bulamaz hale geldi. Ondan dolayı Ramazan ayında Allah'a sözlü olarak dua etmenin yanında bir de fiilli olarak Gazzeli Müslümanları desteklememiz, onlara en azından vereceğiniz sadaka, zekat ve fitrelerle yardım etmemiz ve bunları oralara göndermek için her türlü çabayı sarf etmemiz gerekmektedir."

TEHECCÜD VAKTINI IBADETLE GEÇIRELIM

Bin aydan hayırlı olan bu gecede neler yapılmalı nasıl ibadet edilmeli Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden İlhami Günay anlattı. Günay, “Kadir Gecesi’nde Peygamberimiz teheccüd vaktini ibadetle geçirilmesini tavsiye etmiştir. İhlaslı bir şekilde namaz kılınmasını ve bol bol tevbe istiğfar edilmesini tavsiye ediyor” dedi.





SAHABENİN SON ON GÜNÜ

Ramazan'ın son on gününü sahabenin nasıl geçirdiğine de değinen Günay, şu bilgileri verdi: “Peygamber Efendimiz itikafa girdiği zaman sahabe efendilerimizden ona refakat eden oluyordu. Gerek namaz içerisinde gerek namaz dışında Kur'an-ı Kerim okuyarak Peygamberimizi ve dinleyerek geçiriyorlardı.”



