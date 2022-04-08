Kudüs ve Medine hurmasını seviyoruz

Türkiye’de Ramazanın en sevilen yiyeceklerinden olan hurmayı alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve hurmaların özelliklerini Hurmacı Ömer Rifaioğlu anlattı. Hurmanın pek çok çeşidinin bulunduğunu belirten Rifaioğlu, şu bilgileri verdi: “Tunus bölgesinde yetişen hurmaların tadı daha şekerli olur. Filistin, İran, Lübnan, Ürdün gibi bölgelerde yetişen hurmaların çekirdekleri biraz daha küçüktür. Hurmanın acve, safavi, Kudüs, Medine, Bağdat, İran gibi farklı çeşitleri bulunur. Ayrıca yaş ve kuru hurmalar olarak da ayrılır. En çok tercih edilen hurmalar Medine hurmaları ve Kudüs hurmalarıdır. Medine hurması, açık kahverengidir, Medine ve çevresinde yetişir. Büyüklük olarak diğer hurma çeşitlerine göre daha küçük boyuttadır ve kabuk bölümü daha incedir. Etli ve yumuşak olan çeşitlerden biridir. Kudüs hurması ise yumuşak bir dokuya sahiptir. Ayrıca parlaklığı da diğer hurma çeşitlerine göre daha fazladır.”

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YAPIŞIKSA DİKKAT EDİN

Ucuz hurmanın uzun süreli muhafaza edilebilmesi için üreticilerin hurmayı glikoza batırdığını ve glikoza batırılan hurmanın daha ucuza satıldığını ifade eden Rifaioğlu, “Özellikle İran ve Irak menşeili hurmalarda bu yönteme çok sık başvuruluyor. Hurmayı yumuşatmak için ve daha parlak görünmesini sağlamak için glikoza batırılıyor. Her ne amaçla kullanılırsa kullanılsın sağlık açısından zararlı bu yüzden tüketiciler hurmayı alırken dikkatli davranmalı. Glikoz şurubuna batırılan hurmalar birbirine yapışık vaziyette oluyor, daha ıslak bir görünüme sahip oluyor” diye konuştu.

İÇİ KOYUYSA BAYATTIR

Rifaioğlu, vatandaşları şu önerilerde bulundu:

-Hurmanın taze olup olmadığını anlamak için içine bakılması gerekiyor. Eğer hurmanın içi koyu bir renkse, bu bayat olduğu anlamına gelir. Taze hurmanın içi açık renk olmalıdır.

-Hurma alırken güve oranına dikkat etmeli, hurmanın sap kısmının olup olmadığına mutlaka bakılmalı, yoksa alınmamalı.

-Hurma alırken içindekiler kısmı mutlaka okunmalı. Doğal ve katkısız ürünler tercih edilmeli.