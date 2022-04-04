Huzurun, rahmetin ve bereketin ayı Ramazan kapımızı çaldı, gönüllerimize taht kurdu. Ramazan ayının gelmesi sofralarımıza muhabbet getirdi. Eş, dost, akraba samimiyetle bu ayda bir araya geldi. Ramazan ayının olmazsa olmazlarından hurmayla neden oruç açılıyor? Hurmanın faydaları nelerdir? İşte sizler için hazırladığımız haberimiz...

Hurmanın faydaları

Hurmanın faydaları nelerdir?

İçerdiği zengin besin ve vitaminler itibariyle hurma birçok açıdan sağlık için faydalıdır. Hurma gerek çeşitli hastalıkların tedavisi için gerekse zayıflamak ve mevcut kiloyu korumak için büyük yarar sağlar.

• Hurma vücudu temizler.

• Kalp sağlığını koruma görevi üstlenir.

• Hurma hafızayı güçlendirir.

• Hurma cilt sağlığını korur.

• Hurma yemek kansere yakalanma riskini azaltır.

•Hurma şekeri dengeler ve diyabet hastaları için faydalıdır.

•Kemik sağlığını korumak için iyi gelir.

•Hurma gözleri kuvvetlendirir

•Ruh sağlığını korur

• Sindirim sistemini düzenleme konusunda çok etkilidir.

•Hurma tokluk hissi verir.

•Hurma çok yemek yemenizin önüne geçer ve kilo verdirir.

Oruç neden hurmayla açılır?

Öncelikle Peygamber Efendimiz'in (SAV) sünneti olduğu ve bizlere de tavsiye ettiği için orucumuzu çoğunlukla hurmayla açarız. Uzun süreli açlıktan sonra kan şekerini toparlamak, iftarda fazla yemeyi önlemek ve enerjimizi artırmak için orucu hurmayla açmak uygundur.

Ramazan ayında iftardan sonra da ağır, hamurlu, şerbetli tatlılar yerine hurma tüketmek Ramazan'da kilo alınmasını engeller.

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Ayrıca, Ramazan ayında bağırsak tembelliği yaşamamak için sahurda ve iftarda hurma tüketimi uygundur.

Kaç tane hurma yemeliyiz?

Hurma inanılmaz çok yönlü ve lezzetli bir atıştırmalıktır. Kalorisi yüksek bir besin olan hurma tatlı ihtiyacınızı gidermek konusunda harikadır. Ancak hurmayı gün içinde ya da iftarda ölçülü olarak tüketmek gerekir. Hurmanın faydalarından yararlanmak için, günde 3 adet tüketmek yeterlidir.

Ramazan ayında eğer oruç tutuyorsanız sahurda 1 adet iftarda 1 adet şeklinde hurmayı tüketebilirsiniz. Ancak yüksek oranda şeker içerdiği için, diyabet hastalarının hurma miktarını uzmana danışarak belirlemesi gerekir.

Hurma belirtilen ölçüler dışında tüketilirse bazı sorunların ortaya çıkmasına sebep olur. Hurmanın fazla tüketilmesi, başta şişkinlik ve hazımsızlık olmak üzere farklı mide problemlerine yol açar. Sindirimi uzun süren hurma, kendinizi uzun süre tok ve rahatsız hissetmenize de neden olabilir.

Hurma yemek kilo verdirir mi?

Hurmanın faydaları saymakla bitmez. Besin değeri açısından altın değeri ola hurma, hem kilo verdiren hem de tok tutan özelliğiyle özellikle kadınların bir numaralı besini arasındadır. Hurma tok tutucu özelliği sayesinden sofralardan eksik olmaz. Hurmayı her zaman güvenle tüketebilirsiniz.

Hurma ayrıca kilo verme konusundaki katkıları dışında cilt sağlığı ve güzelliği içinde harika bir besindir. Hurma tüketmek cildin daha aydınlık ve parlak görünmesini sağlar. Cildinizin ışık ışık olmasında etkilidir. Hurma yiyerek istediğiniz sağlıklı cilde kavuşabilirsiniz.