Senede bir ay yaşadığımız Ramazan ayına günler kaldı. Huzurun ve ferahlığın olduğu, heyecanlar yolunu gözlediğimiz aya kavuşmaya az kaldı. Ramazan ayının vazgeçilmesi Ramazan pidesi bu ayın olmazsa olmazlarından. Peki Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi? Ramazan pidesi yapmanın püf noktaları nelerdir? Merak edilen her şey haberimizde...

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin püf noktaları

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Hamuru için:

3,5 su bardağı un

1,5 su bardağı su

6 gr. yaş maya

1 silme tatlı kaşığı tuz

Tuzu çözdürmek için:

1/3 su bardağı su

Altı ve üzeri için:

1 su bardağı yulaf kepeği

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1/2 su bardağı yoğurt (sulu bir kıvamda)

1/2 çay bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Süslemek için:

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

Ramazan pidesinin püf noktası nedir?

Yumuşak bir pide hazırlamak istiyorsanız maya karışımını ılık sütle hazırlayabilir, hamura bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekleyebilirsiniz.

Ramazan pidesine maya koyulur mu?

Ramazan pidesi yapımında maya kullanımı oldukça önemlidir. Mayasız ramazan pidesi olmaz. En doğru sonucu almak için yaş maya, kuru maya ya da evde kendi yetiştirdiğiniz ekşi maya çeşitleri ile ramazan pidesi yapabilirsiniz. Mayalı hamur ile yaptığınız ramazan pidesi yumuşacık ve lezzetli bir pideye dönüşecektir.

REKLAM

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin püf noktaları

Ramazan pidesinin kalorisi ne kadardır?

1 adet ramazan pidesi ortalama 826 kaloridir.