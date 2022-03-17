Özgün Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin püf noktaları
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Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin püf noktaları

Ramazan ayına günler kala iftar sofrasının vazgeçilmezi Ramazan pidesini son zamanlarda en çok merak edilen tarifler listesinde yer aldı. Peki, Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin püf noktaları nelerdir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi yapmanın püf noktaları nelerdir?
Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi? Ramazan pidesi yapmanın püf noktaları nelerdir?

Senede bir ay yaşadığımız Ramazan ayına günler kaldı. Huzurun ve ferahlığın olduğu, heyecanlar yolunu gözlediğimiz aya kavuşmaya az kaldı. Ramazan ayının vazgeçilmesi Ramazan pidesi bu ayın olmazsa olmazlarından. Peki Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi? Ramazan pidesi yapmanın püf noktaları nelerdir? Merak edilen her şey haberimizde...

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin püf noktaları
Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin püf noktaları

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

  • Hamuru için:
  • 3,5 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı su
  • 6 gr. yaş maya
  • 1 silme tatlı kaşığı tuz
  • Tuzu çözdürmek için:
  • 1/3 su bardağı su
  • Altı ve üzeri için:
  • 1 su bardağı yulaf kepeği
  • Üzeri için:
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1/2 su bardağı yoğurt (sulu bir kıvamda)
  • 1/2 çay bardağı su
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Süslemek için:
  • 1 yemek kaşığı susam
  • 1 yemek kaşığı çörek otu

Ramazan pidesinin püf noktası nedir?

Yumuşak bir pide hazırlamak istiyorsanız maya karışımını ılık sütle hazırlayabilir, hamura bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekleyebilirsiniz.

Ramazan pidesine maya koyulur mu?

Ramazan pidesi yapımında maya kullanımı oldukça önemlidir. Mayasız ramazan pidesi olmaz. En doğru sonucu almak için yaş maya, kuru maya ya da evde kendi yetiştirdiğiniz ekşi maya çeşitleri ile ramazan pidesi yapabilirsiniz. Mayalı hamur ile yaptığınız ramazan pidesi yumuşacık ve lezzetli bir pideye dönüşecektir.

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin püf noktaları
Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin püf noktaları

Ramazan pidesinin kalorisi ne kadardır?

1 adet ramazan pidesi ortalama 826 kaloridir.

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