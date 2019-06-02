Kutsal mekanlar

0. Mekke – Medine / Suudi Arabistan

Milyonlarca Müslüman'ın en azından imkânı elverdiği ölçüde ömründe bir defa gerçekleştirmek durumunda olduğu farz bir ibadetin ifası olarak ziyaret ettiği dünyanın en eski mabedi olan Kâbe. Her yıl dünyanın dört bucağından gelen yaklaşık 15 milyon Müslüman'ın yollara düştüğü Kâbe ile beraber Mekke ve Medine şehirleri dünyanın en önemli maneviyat merkezleri arasında yer alıyor. Elbette bu mukaddes mekânların Müslümanlar üzerindeki çekim etkisi sadece hac dönemiyle sınırlı değil. Yılın geri kalan kısmında da yine milyonlarca Müslüman'ı bu defa umre ziyareti adı altında düzenlenen ziyaretlerle cezbetmeye devam ediyor. Hz. Muhammed (sav) tarafından putlardan temizlenen Mekke'deki Kâbe ve Mescid-i Haram dışında Mescid-i Nebevi ile Hz. Muhammed'in (sav) kabrinin bulunduğu Medine hac ve umre ile beraber yılda 14 milyon Müslüman tarafından ziyaret ediliyor. Umre zamanları yine milyonlarcasını ağırlamaya devam ediyor. Müslümanlar için son derece mukaddes olan bu ibadet odaklı ziyaret ve seyahatler beraberinde milyarlarca dolarlık bir turizm ve hizmet sektörü oluşturuyor. Ancak şöyle bir nokta var ki başta Mekke ve Medine olmak üzere Suudi Arabistan'a turist olarak gitmek mümkün değil. İnanç ve yasalar gereği bu noktada hassas kırmızı çizgiler bulunuyor.

