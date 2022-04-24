Kütüphanede iftar sonrası

Fatih Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerde ramazan ayı boyunca her gün bin öğrenciye iftar ve sahur sofrası kuruluyor. Fatih Merkez Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrenciler de hiçbir ücret ödemeden bu hizmetten yararlanıyor. Öğrenciler hem ders çalışma temposunda vakit kaybetmiyor hem de cep harçlıklarını korumuş oluyor. Fatih Belediyesi’nin öğrencilere sunduğu bu hizmeti Kütüphane Sorumlusu Ahmet Can Ayhan anlattı.

HER GÜN 1000 ÖĞRENCİYE İFTAR

Ayhan, “Ramazan ayı boyunca Fatih Belediyesi’nin dört kütüphanesinde ortalama her gün 1000 öğrenciye iftar ikramı yapıyoruz. Sadece Fatih Merkez Kütüphanesinde; 400 kişilik iftar, 400 kişilik de sahur hizmeti veriyoruz. Kütüphane çalışanları olarak öğrenci kardeşlerimiz için iftar öncesi uzun masalar hazırlıyoruz. Onlara her gün ayrı menü ikram ediyoruz. Yemek paketimiz; çorba, sulu yemek, ara öğün içecek, tatlı/meyve ve çeşitli iftariyeliklerden oluşuyor.

REKLAM

Sahurda ise kahvaltı tabağı, sınırsız çay, hamur işi ikramımız bulunuyor.” dedi. Bu hizmetten gençlerin hayli memnun olduğunu söyleyen Ayhan, “Memnuniyet içeren geri dönüşler alıyoruz. Öğrenci dostu bir anlayışla; yaşayan kütüphane formatında, ev ortamı sağlıyoruz. Katılım sayısı da oldukça yüksek. Onlara, dışarı çıkmalarına gerek kalmadan, ihtiyaçlarını giderecekleri bir mekân sağladık. Her gün yüzlerce yeni gelen öğrenci oluyor.” ifadelerini kullandı.

İFTARI YAPIP ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Kütüphanede ders çalışan öğrencilerinden Hasan Öztürk, “Burada verilen iftar sayesinde dışarıda iftar için mekan aramıyoruz. İftarımızı yapıyoruz ve sonra hemen dersimize dönüyoruz” şeklinde konuştu. Mine Yılmaz ise “İftar için gerçekten güzel hizmet veriliyor. İftarda ne yapacağım diye düşünmüyorum.” dedi. Bir diğer öğrenci Odey Elbekir ise şunları söyledi: “Kütüphanede bizlere güzel bir hizmet sağlanıyor. Bence her şey çok yeterli.” dedi.

REKLAM