Fatih Merkez Kütüphanesi'nde boş koltuk yok: Bu kütüphaneler kapalı gişe

Fatih Belediyesi 3 yılda 13 kütüphane açarak kültür sanat alanında önemli bir rekora imza attı. Atıl durumdaki binaları ve eski kütüphaneleri detaylı onarımlardan geçiren belediye, günümüz şartlarına uygun ve modern çalışma alanları oluşturdu.

Kütüphanelerin öğrencilerle dolup taşması, gençlerin kütüphane kültürünü benimsemiş olduğunun bir işareti. Çay, kahve, simit ve fotokopi gibi birçok imkânı barındıran kütüphaneler, toplamda bin 800 kullanıcı ve 143 bin kitap kapasiteli. Bir ayda kütüphaneye giren öğrenci sayısı ise 120 binin üzerinde. Buna rağmen her bir kütüphanenin önünde oluşan uzun kuyruklar, şehirdeki kütüphane açlığının önemli bir göstergesi.

İhtiyaç duyduğunuz her şey burada

Toplamda 13 kütüphanesi olan ilçenin en rağbet gören mekânı Fatih Merkez Kütüphanesi. Onu sırasıyla Kalenderhane, Topkapı ve Cerrahpaşa Kütüphaneleri izliyor. Merkez Kütüphane’yi diğerlerinden ayıran özellik, 7 gün 24 saat açık olması. Haftanın her saati kullanılabilen kütüphaneye girişler 06.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Fakat ilgi o kadar fazla ki öğrenci alımından 2 saat sonra kütüphanede boş koltuk kalmıyor. Binadan çıkışlardaysa herhangi bir zaman sınırlaması yok. Kütüphaneye girdiğinizde sizi büyük bir bekleme salonu karşılıyor. Burada bazen dakikalar bazen de saatlerce sıra beklenebiliyor. Öğrencilerin içeride kalma süresi sınırlı değil, sadece 25 dakikalık mola hakları bulunuyor. Bu sınırı aşanlar diğer öğrencilerin çalışabilmesi için kütüphaneden çıkarılıyor.

Ortaokullu da var doktora öğrencisi de

Çalışmak için gelenler sadece lise ya da üniversite hazırlık öğrencileri değil. Yüksek lisanstan doktoraya, hukuk öğrencilerinden tıp uzmanlık çalışanlara kadar farklı yelpazeden öğrenciler bu çalışma alanını kullanıyor. Grup çalışma odalarıyla ekip çalışmasına da imkan sağlanıyor. Gençler, seminer salonundaki etkinliklerle gelecek hedeflerini belirlerken, alanında uzman hocaların katılımıyla haftada bir gün soru çözüm günlerine katılıyor. Mekanın 50 bin kitaplık geniş bir de kütüphanesi bulunuyor. En çok tercih edilen kitaplarsa roman ve dünya klasikleri. Bu geniş kütüphaneye kitap bağışı da mümkün.

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Tüm taleplere cevap vermeye çalışan Fatih Merkez Kütüphanesinin de içinde bulunduğu ilçedeki 13 kütüphanenin resmi açılışı, 1 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Yapım aşamasında olan Şeyh Bedrettini ve Silivrikapı Çocuk Kütüphanesi ise yeni kütüphaneler listesine adını yazdırmak için gün sayıyor. Ücretsiz çay, çorba, kahve ve fotokopi hizmetinin mevcut olduğu kütüphanelerin faaliyet saatleri şu şekilde: Dervişali, Kasım Günani, Vani Dergahı Kütüphaneleri 08.30-17.00, Sümbül Efendi ve Kariye Çocuk Kütüphaneleri 08.30-18.00, diğerleri 08.30-00.00.

M. Ergün Turan

Gençlerimiz için ne yapsak az

Fatih Belediyesi okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına sağladığı katkı nedeniyle Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından “Yılın İş Birliği” ödülüne layık görüldü. Kütüphaneleri, ilçenin sahip olduğu hafızadan hareketle tasarladıklarını söyleyen Başkan M. Ergün Turan: “Eğitim-Kültür yatırımlarımızda gençler bizim en önemli hedef kitlemiz. Çünkü hayal etmek en çok gençlere, genç ruhlara yakışıyor. Bu ülke için hayaller kuran, dertlenen, özgürce düşünen, yazan, üreten gençlerimiz için ne yapsak azdır. Kütüphanelerimizi böyle bir neslin inancıyla kurduk” dedi.

FOTOĞRAF 9 Fatih Belediyesi tarafından restore edilen kütüphanenin birinci katındaki çocuk kitaplığı bölümünde düzenlenen çeşitli etkinliklerle çocukların kaliteli zaman geçirmeleri sağlanarak, gelişimlerinin desteklemesi hedefleniyor. Kütüphanede ayrıca çocukların güçlü kavrama yeteneğine sahip olmaları, araştırma ve sentez bilinci kazanabilmeleri, yeteneklerini keşfedip toplumda kendini ifade edebilen, özgüven duyguları gelişmiş birer birey olmaları amaçlanıyor. Satranç, tiyatro, drama, müzik, el sanatları ve serbest okuma gibi çeşitli aktivitelerin de yapıldığı kütüphanede, 6 bin kitap minik okurlarla ailelerinin beğenisine sunuluyor. Aynı anda 36 çocuk ve velinin birlikte ağırlanabildiği kütüphanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5-10 yaş arasındaki 9 öğrenciyle velisi, alandan faydalanabiliyor. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çocuk kitaplığına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin genel olarak genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, \"Buradaki evlerin yaklaşık yüzde 80#39;i, 2 1 evler. Dolayısıyla Fatih#39;te yaşayan gençlerimizin bir kısmının evde ders çalışma imkanı yok. Bu anlamda Fatih#39;te bir yıl içinde 7 kütüphane açtık. İnşallah bu bir ay içerisinde kütüphane sayımız 10 olacak\" dedi. Fatih'te İstanbul'un en büyük kütüphanelerden biri sayılabilecek bir mekanı da hayata geçireceklerini aktaran Turan, şu bilgileri verdi: \"Yedi kütüphanemiz şu anda şükür öğrencilerle dolup, taşıyor. Merkezi bir ilçe olduğumuz için İstanbul#39;un farklı ilçelerinden de kütüphanemize gelenler var. Kariye Refik Halid Karay Kütüphanesi'ni de yeniden düzenledik. Üst katlarda pandemi dışındaki süreçte yaklaşık 120 öğrenci, pandemi döneminde ise 60 öğrencinin kullanımına ait yer var. Alt katta yaptığımız alan da Türkiye#39;de yeni yeni gelişen, dünyada örnekleri olan bir çocuk kütüphanesi. 5-10 yaş arasındaki çocuklarımız aileleriyle beraber buraya gelerek, ders çalışabilecek, kitaplarla haşır neşir olabilecek ve oyun oynayabilecek. Oyun bile oynasalar kitapların arasında vakit geçirebilecekleri bir konsept yaptık.\" Turan, kütüphanelerdeki kitapları, Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı protokol çerçevesinde seçerek, okurların beğenisine sunduklarını dile getirdi. Fatih'in bundan sonra kütüphaneleriyle anılacak bir ilçe olduğunun altını çizen Turan, çocuk kütüphanesine hem çocukların hem de ailelerinin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Mehmet Ergün Turan, Fatih Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerin bazılarında ve yeni açılacak kütüphanelerde bir tema altında oluşturulan kitaplıkların da yer aldığını aktararak, şunları kaydetti: \"İsteyen herkes ilgi alanına göre Fatih'teki kütüphanelere gelebilecek. Bu kütüphanelerin bir özelliği daha var. Ders çalışmak isteyen öğrencilerin mekanı olmasının yanı sıra onlar için aynı zamanda bir sosyalleşme mekanı. Biz bu anlamda bütün kütüphanelerimizde günde 2 sefer bütün gençlerimize çorba ikramında bulunuyoruz. Günün her saatinde de çay ikramı yapıyoruz\" Fatih'in ilk çocuk kütüphanesi Çocuklara kütüphane ortamını sevdirip, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Kariye Refik Halid Karay Kütüphanesi içerisinde hazırlanan çocuk kitaplığı bölümü hizmete açıldı.

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