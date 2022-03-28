Fatih Merkez Kütüphanesi'nde boş koltuk yok: Bu kütüphaneler kapalı gişe

Fatih Belediyesi 3 yılda 13 kütüphane açarak kültür sanat alanında önemli bir rekora imza attı. Atıl durumdaki binaları ve eski kütüphaneleri detaylı onarımlardan geçiren belediye, günümüz şartlarına uygun ve modern çalışma alanları oluşturdu.
Kütüphanelerin öğrencilerle dolup taşması, gençlerin kütüphane kültürünü benimsemiş olduğunun bir işareti. Çay, kahve, simit ve fotokopi gibi birçok imkânı barındıran kütüphaneler, toplamda bin 800 kullanıcı ve 143 bin kitap kapasiteli. Bir ayda kütüphaneye giren öğrenci sayısı ise 120 binin üzerinde. Buna rağmen her bir kütüphanenin önünde oluşan uzun kuyruklar, şehirdeki kütüphane açlığının önemli bir göstergesi.
İhtiyaç duyduğunuz her şey burada
- Toplamda 13 kütüphanesi olan ilçenin en rağbet gören mekânı Fatih Merkez Kütüphanesi. Onu sırasıyla Kalenderhane, Topkapı ve Cerrahpaşa Kütüphaneleri izliyor. Merkez Kütüphane’yi diğerlerinden ayıran özellik, 7 gün 24 saat açık olması. Haftanın her saati kullanılabilen kütüphaneye girişler 06.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Fakat ilgi o kadar fazla ki öğrenci alımından 2 saat sonra kütüphanede boş koltuk kalmıyor. Binadan çıkışlardaysa herhangi bir zaman sınırlaması yok. Kütüphaneye girdiğinizde sizi büyük bir bekleme salonu karşılıyor. Burada bazen dakikalar bazen de saatlerce sıra beklenebiliyor. Öğrencilerin içeride kalma süresi sınırlı değil, sadece 25 dakikalık mola hakları bulunuyor. Bu sınırı aşanlar diğer öğrencilerin çalışabilmesi için kütüphaneden çıkarılıyor.
Ortaokullu da var doktora öğrencisi de
Çalışmak için gelenler sadece lise ya da üniversite hazırlık öğrencileri değil. Yüksek lisanstan doktoraya, hukuk öğrencilerinden tıp uzmanlık çalışanlara kadar farklı yelpazeden öğrenciler bu çalışma alanını kullanıyor. Grup çalışma odalarıyla ekip çalışmasına da imkan sağlanıyor. Gençler, seminer salonundaki etkinliklerle gelecek hedeflerini belirlerken, alanında uzman hocaların katılımıyla haftada bir gün soru çözüm günlerine katılıyor. Mekanın 50 bin kitaplık geniş bir de kütüphanesi bulunuyor. En çok tercih edilen kitaplarsa roman ve dünya klasikleri. Bu geniş kütüphaneye kitap bağışı da mümkün.
- Tüm taleplere cevap vermeye çalışan Fatih Merkez Kütüphanesinin de içinde bulunduğu ilçedeki 13 kütüphanenin resmi açılışı, 1 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Yapım aşamasında olan Şeyh Bedrettini ve Silivrikapı Çocuk Kütüphanesi ise yeni kütüphaneler listesine adını yazdırmak için gün sayıyor. Ücretsiz çay, çorba, kahve ve fotokopi hizmetinin mevcut olduğu kütüphanelerin faaliyet saatleri şu şekilde: Dervişali, Kasım Günani, Vani Dergahı Kütüphaneleri 08.30-17.00, Sümbül Efendi ve Kariye Çocuk Kütüphaneleri 08.30-18.00, diğerleri 08.30-00.00.
Gençlerimiz için ne yapsak az
Fatih Belediyesi okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına sağladığı katkı nedeniyle Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından “Yılın İş Birliği” ödülüne layık görüldü. Kütüphaneleri, ilçenin sahip olduğu hafızadan hareketle tasarladıklarını söyleyen Başkan M. Ergün Turan: “Eğitim-Kültür yatırımlarımızda gençler bizim en önemli hedef kitlemiz. Çünkü hayal etmek en çok gençlere, genç ruhlara yakışıyor. Bu ülke için hayaller kuran, dertlenen, özgürce düşünen, yazan, üreten gençlerimiz için ne yapsak azdır. Kütüphanelerimizi böyle bir neslin inancıyla kurduk” dedi.