Londra tren istasyonunda Ramazan mesajı: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hadisini yansıttılar

'da yer alan bir tren istasyonundaki panoda, Ramazan ayı nedeniyle İslami mesajlar yayınlandı.

'da yer alan bir tren istasyonundaki panoda, Ramazan ayı nedeniyle İslami mesajlar yayınlandı.

Panoda sabah ve akşam ezanı saatlerinin yanı sıra İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV) bir hadisine yer verildi.

"Her insan hata yapabilir. Fakat hata yapanların en hayırlısı çokça tövbe edendir."

"Her insan hata yapabilir. Fakat hata yapanların en hayırlısı çokça tövbe edendir."

Network Rail sözcüsü, Ramazan ayını kutladıklarını söyledi. King's Cross istasyonunun çeşitli ve çok kültürlü bir iş gücünden oluştuğu belirtildi.