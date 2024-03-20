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Ramazan

Londra tren istasyonunda Ramazan mesajı: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hadisini yansıttılar

Londra tren istasyonundaki panoya yansıtılan Ramazan mesajındaki ayrıntılar dikkat çekti. Ezan vakitleri ile bir Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadisin yayınlanması, İngiltere kamuoyunda ses getirdi.

15:14 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:16 - 20/03/2024 Çarşamba
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Londra
Londra
İngiltere'nin başkenti
Londra
'da yer alan bir tren istasyonundaki panoda, Ramazan ayı nedeniyle İslami mesajlar yayınlandı.

Panoda sabah ve akşam ezanı saatlerinin yanı sıra İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV) bir hadisine yer verildi.


Tren istasyonundaki panoya yansıtılan İslami mesajlar, İngiltere kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.



Hz. Muhammed'in hadisi Londra'daki istasyonda yayınlandı


Söz konusu hadiste,
"Her insan hata yapabilir. Fakat hata yapanların en hayırlısı çokça tövbe edendir."
ifadeleri yer alıyor.

Network Rail sözcüsü, Ramazan ayını kutladıklarını söyledi. King's Cross istasyonunun çeşitli ve çok kültürlü bir iş gücünden oluştuğu belirtildi.




#Londra
#Hz. Muhammed
#hadis
13 dakika önce
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