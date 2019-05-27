Ramazan Malezyanın geleneksel ramazan yemeği bubur lambuk
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RAMAZAN HABERLERİ

Malezya'nın geleneksel ramazan yemeği bubur lambuk

Malezya'da ramazan boyunca pişirilen ve içinde pirinç, et ve çok sayıda baharatın bulunduğu bubur lambuk yemeği, ülkenin en önemli ramazan gelenekleri arasında yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Bubur lambuk yemeği
Bubur lambuk yemeği

Malezya'da ramazanın gelmesiyle birlikte ülke genelinde pişirilen pirinç, et ve çok sayıda baharattan oluşan geleneksel ramazan yemeği "bubur lambuk", Malay halkının iftar sofralarının vazgeçilmezi olma özelliğini koruyor.

Pirinç lapası olarak da adlandırılan bubur lambuk, ramazan boyunca Malezya genelinde kurulan ramazan pazarlarında ve merkezi camilerin avlusunda her gün sabah erken saatte pişirilip küçük kaplarda satılıyor. Kimi cami önlerinde ise bedava dağıtılıyor.

Yemeğin yapıldığı camilerde cemaat, geleneksel iftarlıklarını çoğunlukla ikindi namazından sonra alıp evlerine götürüyor.

Tarihi 15. yüzyıla dayanıyor

Malay kültürünün renkli lezzeti bubur lambuk yemeğinin Malay yarımadasında ilk olarak 15. yüzyılın başlarında pişirildiği rivayet ediliyor.

Tarihi kaynaklara göre bubur lambukun hikayesi, Malaka Krallığının kurucusu Sultan İskender Şah'ı, dönemin Kamboçya İmparatoru Hun Jen'in ziyaret etmesiyle başlıyor.

İmparator Hun Jen'in Malaka kralına, çiğnemeden yutup kolay hazmedebileceği bir yemek yaptırması ricasında bulunduğu ve bunun üzerine Sultan İskender Şah'ın pilav ve sebze karışımı lapa bir yemek hazırlattığı kaynaklarda belirtiliyor.

Bubur lambukun bugünkü tarifiyle ilk olarak 1949'da Malezya'nın İngiliz hakimiyeti döneminde Kuala Lumpur'a yerleşen Allahyarham Said Benk isimli bir Pakistanlı tarafından pişirildiği biliniyor.

Allahyarham Said Benk'in Kuala Lumpur'un Kampung Baru bölgesindeki caminin avlusunda ramazan ayında Müslümanlara iftarlık dağıtmak için bir kazanda bubur lambuk yemeğini pişirdiği ve o günden sonra bu yemeğin her ramazanda aynı caminin etrafında pişirilmesinin gelenekselleştiği ifade ediliyor.

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