Ramazan Mardinde Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin ağzı askıda tatlı ile tatlanacak
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RAMAZAN HABERLERİ

Mardin’de Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin ağzı ’askıda tatlı’ ile tatlanacak

Mardin’de bir tatlıcı, askıda tatlı kampanyası başlatıldı. Hayırseverler tarafından bırakılan tatlılar Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Müşterilerin istedikleri miktarı askıya tatlı bıraktığını vurgulayan işletmeci Fatih Alan, ’’Biz burada kendi adımıza ve onların adına hayır amaçlı müşterilerimize dağıtıyoruz. İnşallah bu tüm tatlıcı ve esnaf arkadaşlarıma örnek olur. Ülkemiz şu an sıkıntıda, herkesin birbirine yardım edip dayanışma göstermesi lazım.

Haber Merkezi İHA
Mardin’de Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin ağzı ’askıda tatlı’ ile tatlanacak
Müşteriler istedikleri miktarda askıya tatlı bırakıyor.

Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde bulunan bir tatlıcıda, ihtiyaç sahiplerine askıda tatlı dağıtılıyor. Hayırseverlerin bıraktığı belirli miktarlarda hazırlanan tatlı poşetleri ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Geçen yıl da müşterilerine tatlı dağıttıklarını belirten işletmeci Fatih Alan, yıllardan beri tatlı sektörünün içinde olduklarını söyledi.

Alan, ’’Belirli müşterilerim vardı. Buraya tatlı bırakıp onları müşterilerime dağıtıyordum. Bu yıl öyle bir şey yapmayı düşündüm pandemiden dolayı. Askıda tatlı kampanyası yaptık. Ülkemizde koronavirüsten dolayı durum sıkıntılı olduğu için biz kendimiz burada askıda tatlı yapıyoruz. Askıda tatlıyı müşterilerimiz buraya belirli bir miktar bırakıyoruz. Tabi biz onlardan talep etmiyoruz’’ dedi.

11 ayda ürettikleri bir ayda tükeniyor: Burada beyaz altın deniyor
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Osmanlı’dan itibaren yapıldığı bilinen Elazığ’da Ramazan ayında hemen hemen her eve giren hatta yurt dışına bile gönderilen badem şekeri, bu yılda bir çok işletmenin önünde yapılmaya başlandı. Yılın 11 ayında çok az üretimi olan beyaz altın olarak dillendiren badem şekerinin, Ramazan ayında üretimi ise rekor kırıyor. Günlük üretim ve tüketimi 10 kat artarak 1 ayda 11 aydan fazla üretilip satılan badem şekeri için ustalar yoğun mesai harcamaya başladı.
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Kilogramı geçtiğimiz yılla aynı fiyata satılan 45 TL’den alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademle hazırlanan kentin beyaz altını için ustaları 4 saat ter dökerek hazır hale getirilebiliyor. 4 saatin 1 saati bademin kavrulması ile 3 saati ise bakır kazanda şekerlenmesiyle yapılıyor. Kentte 6-7 işletmenin düzenli olarak ürettiği, her birinin Ramazan ayında ise 15 ton civarında badem şekeri üretimi gerçekleştirdiği aktarıldı. Badem şekerine rağbet gösteren vatandaşların da en çok iftarlardan sonra çayın yanında kan şekerini düzenlediği düşünüldüğü için tükettiği kaydedildi.
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Ramazan ayında üretimin 10 kart arttığını belirten işletme sahibi Mehmet Polat, Üretimin tamamını satıyoruz. Ertesi güne bir şey kalmıyor. Hatta iftardan sonra ertesi gün için çalışma yapıyoruz. Ramazan ayında badem şekeri satışımı bayağı artıyor. Normalde günde 50 kilogram üretiyoruz. Ama Ramazan ayında 500 kilogram üretiyoruz. Kapasitemiz o kadar. Daha fazla olsa daha fazla satacağız. 11 ayda ürettiğimiz badem şekerini Ramazan’da bir ayda üretiyoruz. Burada beyaz altın deniyor. Çünkü Elazığlılar çok seviyorlar. Badem şekeri ramazan ayının vazgeçilmezi. İftarlardan şekerleme olarak en çok kullanılan kuruyemiştir. 4 saatlik bir süreci var. Bunun bir saati bademin kavrulması, 3 saatlik süreçte de bakır kazanda bademin şekerle kaplanması oluyor. 4 saatlik süreçte 60 kilogram kadar badem şekeri çıkıyor dedi.
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Badem şekerinin Ramazan ayının vazgeçilmezi olduğunu dile getiren ustalardan Furkan Kaya, Biz yapmasını da yemesini de çok seviyoruz. Üretimi biraz zahmetli oluyor. Her lezzetin bir cefası vardır. Biz cefasını çekip lezzetini sürüyor. Yapımı uzun sürüyor. Üretim Ramazan ayında 10 katına kadar çıkıyor. Günde yaklaşık 600 kilo yapılıyor. Ondan sonra da satılıyor. Normalde bir gidiyorsa Ramazan ayında 10 gidiyor diye konuştu. Badem şekerini her zaman tükettiklerini belirten vatandaşlardan Samet Yetişir ise “Ramazan ayında daha fazla tüketiliyor. Ben de geldim badem şekerini aldım. İftarda inşallah tüketeceğiz. Elazığ’ın beyaz altın olarak adlandırılır. Herkes tercih ediyor şeklinde konuştu.
11 ayda ürettikleri bir ayda tükeniyor: Burada beyaz altın deniyor
Elazığ'da her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda kentin beyaz altını olarak dillendirilen badem şekerinde üretim de tüketim de 10 kat arttı.

Müşterilerin istedikleri miktarı askıya tatlı bıraktığını vurgulayan Alan, ’’Biz burada kendi adımıza ve onların adına hayır amaçlı müşterilerimize dağıtıyoruz. İnşallah bu tüm tatlıcı ve esnaf arkadaşlarıma örnek olur. Ülkemiz şu an sıkıntıda, herkesin birbirine yardım edip dayanışma göstermesi lazım. Hep birlikte bu işin altından kalkacağız. Onun için müşterilerimiz buraya gelip askıda tatlı bırakabilirler. Bizde bunları ihtiyacı olan insanlara dağıtırız” diye konuştu.

Tır kuyruğunda iftar telaşı: Kendi imkanlarıyla hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası kurup oruçlarını açtılar
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Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı’ndaki Gürcistan tarafında baş gösteren belge sıkıntısından dolayı uluslararası taşımacılık yapılan tırlar bir kez daha kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
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Türkiye’nin dört bir yanından gelen sürücüler, tır parklarını doldurunca Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan yolun kenarına park ederek sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, zaman zaman trafiğin de aksamasına neden oldu.
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Tır kuyruğu bu kez Ramazan ayına denk gelince, sürücüler oruçlarını karayolunda açmak zorunda kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerde kapatılınca, sürücüler araçlarında kendi imkanlarıyla hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası kurup oruçlarını açtılar.
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Tır kuyruğunda Karadeniz türküsü söyleyerek iftar hazırlığı yapan tır şoförü Emre Kaşıkçı (33), ”İftar öncesi hazırlığımız yaptık. Diğer arkadaşlarla kendi imkanlarımızda ortak bir iftar masası hazırladık. Dün evimde orucumu açtım bugün nasıp böyleymiş, yarın kim bilir nerede açacağım” dedi.
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Kırgızistan’a yük götüren 22 yıllık tır sürücüsü İbrahim Sarı (45) ise,” Tır şoförünün çilesi bitmez. Mesleğimiz gereği evlerimizden ailemizden uzak kalıyoruz. Hayatımız yollarda yatmaktan geçiyor. Özelikle bu hattı kullanmaya başladığımızda sürekli tır kuyruğunda sıra bekliyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz” diye konuştu. Azerbaycan’a taşımacılık yapan tır sürücüsü Kemal Yiğit de “Tır kuyrukları mesleğimiz bir parçası. Ramazanı da bu kuyruklarda geçiriyoruz. Arkadaşlarla birlikte iftar soframızı hazırladık. Allaha şükür orucumuzu açtık” şeklinde konuştu.
Tır kuyruğunda iftar telaşı: Kendi imkanlarıyla hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası kurup oruçlarını açtılar
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde buluna Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a geçmek için bekleyen tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruk kilometrelerce uzadı. Günlerce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, ailelerinden uzakta oruçlarını açtı.
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