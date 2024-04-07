Mukaddes Emanetler on binleri ağırladı

Mukaddes Emanetler Dairesi, halısından çinilerine, zemininden kubbesine, sergileme vitrinlerinden objelerine kadar en ince ayrıntısına kadar elden geçirilerek Ramazan ayına hazırlandı. Bu yıl yeniden sergilenen eserler arasında, Hücre-i Saadet’ten taş ve toprak parçalarının içerisinde bulunduğu altın yaldızlı bir kutu da yer aldı. Topkapı Sarayı’nın Enderun Avlusu’nda bulunan Mukaddes Emanetler Dairesi, 507 yıldır Türk ve İslam aleminin paha biçilemeyen emanetlerine ev sahipliği yapıyor. Yavuz Sultan Selim’in 1517’deki Mısır seferinin ardından İstanbul’a getirilen emanetler, bu bölümde özenle korunuyor ve sergileniyor. Kutsal emanetlerin başında Hazreti Peygamber’e ait Hırka-i Saadet geliyor. Peygamber Efendimiz'in kılıcı, Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, mektupları, sakalı ve ayak izi de bu bölümde bulunuyor. Dört Halife ve sahabeye ait kılıçlar, Kabe anahtarları ve Hacerü’l Esved mahfazası gibi Haremi Şerif’e ait hatıralar da sergileniyor. Bu yıl Ramazan ayında yeniden ziyaretçiyle buluşan eserler arasında Sancak Kur’an-ı Kerim’i ve gümüş mahfazası, zemzem sürahileri, sakal-ı şerif kutusu ve değerli taşlarla süslü top askılar yer alıyor.