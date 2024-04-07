Mukaddes Emanetler on binleri ağırladı

Mukaddes Emanetler Dairesi, halısından çinilerine, zemininden kubbesine, sergileme vitrinlerinden objelerine kadar en ince ayrıntısına kadar elden geçirilerek Ramazan ayına hazırlandı. Bu yıl yeniden sergilenen eserler arasında, Hücre-i Saadet’ten taş ve toprak parçalarının içerisinde bulunduğu altın yaldızlı bir kutu da yer aldı. Topkapı Sarayı’nın Enderun Avlusu’nda bulunan Mukaddes Emanetler Dairesi, 507 yıldır Türk ve İslam aleminin paha biçilemeyen emanetlerine ev sahipliği yapıyor. Yavuz Sultan Selim’in 1517’deki Mısır seferinin ardından İstanbul’a getirilen emanetler, bu bölümde özenle korunuyor ve sergileniyor. Kutsal emanetlerin başında Hazreti Peygamber’e ait Hırka-i Saadet geliyor. Peygamber Efendimiz'in kılıcı, Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, mektupları, sakalı ve ayak izi de bu bölümde bulunuyor. Dört Halife ve sahabeye ait kılıçlar, Kabe anahtarları ve Hacerü’l Esved mahfazası gibi Haremi Şerif’e ait hatıralar da sergileniyor. Bu yıl Ramazan ayında yeniden ziyaretçiyle buluşan eserler arasında Sancak Kur’an-ı Kerim’i ve gümüş mahfazası, zemzem sürahileri, sakal-ı şerif kutusu ve değerli taşlarla süslü top askılar yer alıyor.
400 ESER YER ALIYOR
Mukaddes Emanetler Dairesi’nde sergilenen bu eserlere, 11 ayın sultanı Ramazan’da ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Topkapı Sarayı’nı Ramazan ayından önce günlük 7 bin kişi ziyaret ederken, Ramazan ayı ile birlikte ziyaretçi sayısı 10-13 bine kadar yükseldi.
Öte yandan Topkapı Sarayı’nın diğer bölümlerine de ziyaretçilerin ilgi gösterdiği görüldü. Topkapı Sarayı, Ramazan Bayramı’nda saat 09.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak. Ziyaretçi yoğunluğuyla ilgili konuşan Topkapı Sarayı Daire Başkan İlhan Kocaman, “Topkapı Sarayı Milli Saraylara bağlandıktan sonra bizim ilk yaptığımız işlerden bir tanesi de mukaddes emanetleri yani Hırka-i Saadet Dairesi'ni bir elden geçirmekti. Özellikle tefriş konusunda yeni bir düzenleme yaptık. Buradaki eserlerin sayısını 400’e çıkardık” dedi.