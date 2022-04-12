MÜSİAD’dan iyilik hareketi

Yetim Vakfı, MÜSİAD ile ortak bir iyilik hareketine imza atıyor.

Bölgesel ve küresel savaşlar, doğal afetler, kaza ve salgın hastalıklar nedeniyle dünya genelinde milyonlarca çocuk yetim kalıyor. Uluslararası verilere göre her gün yaklaşık 10 bin çocuk ailesini kaybediyor. Dünyada korumasız kalan yetim, öksüz ve sosyal yetimler için faaliyet yürüten Yetim Vakfı, MÜSİAD ile ortak bir iyilik hareketine imza atıyor.

“Yetimin Gönlüne Dokun İyiliğe Kanatlansın Dünya” yetim hamilik sertifikası kapsamında MÜSİAD üyeleri 12 bin yetim çocuğun eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılayacak. MÜSİAD üyeleri, yetimlerin ilk aylık geçim ödemelerini yaparak sisteme dâhil oldu. Her bir yetime sahip çıkan iş insanlarına hamilik sertifikası takdim edildi.

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