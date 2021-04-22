Ramazan Oruçluyken ağız kokusu ve kuruluğundan kurtulmak mümkün
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Oruçluyken ağız kokusu ve kuruluğundan kurtulmak mümkün

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte beslenme şekli değişti. Bazı vatandaşlar açlığa bağlı olarak ağız kokusu ve ağız kuruluğu hissi yaşamaya başladı. Bu 2 sorun maske kullanımıyla birlikte birçok kişide mide bulantısına da neden olurken, Dt. Alper Dilek, ağız kokusu ve kuruluğunun önüne geçebilecek yöntemler hakkında açıklamada bulundu.

Haber Merkezi İHA
Oruçluyken ağız kokusu ve kuruluğundan kurtulmak mümkün
Maske kullanımı ağız kokusunu arttırıyor.

Ağız kokusu ve kuruluğuna neden olan etmenleri açıklayan Dt. Alper Dilek, “Ramazan ayı ile birlikte yeme saatleri ve yeme alışkanlıklarımızla ilgili değişiklikler oldu. Uzun süre açlık ve yorgunluk nedeniyle maalesef iftarda karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenmeye kayıyoruz. Bu da genel sağlığımızı ve ağız sağlımızı etkiliyor. Bunların sonucu olarak oruç tutarken ağız kurluğu ve ağız kokusu meydana gelebiliyor. Bunu önlemenin ipuçları var. İlk olarak su kaybını engellememiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de özellikle iftar ve sahur arasında bol su tüketmek gerekiyor. 3 litreye kadar su tüketmemiz gerekiyor. Mutlak suretle sahura kalkmak gerekiyor. Tek öğün ile geçmemek gerekiyor. Gün içerisinde ağızdaki tükürük oranının azalması bizim istemediğimiz bir durum. O da ağız kokusuna sebep olabiliyor. Açlık nedeniyle mide asit oranı da artıyor. Bu da insanların ağzında kötü bir tat ve kokuya sebebiyet verebilir. İftardan sonra bol miktarda çay ve kahve tüketimi, asitli içecekler tüketimi de su kaybına sebep olabilir. Bunların tüketiminin en aza indirmek gerekir. İçeceklerin yanı sıra tuzlu, baharatlı yiyecekler, karbonhidrat ve şeker bazlı yiyecekler su kaybına sebep olur” dedi.

Bazı diş macunları ağız kuruluğuna yol açıyor

Şu anda kullanılan diş macunlarından bazılarında sodyum lauryl sülfat (SLS) maddesinin etkisine değinen Alper Dilek, “İftarda sebze ağırlıklı beslenmek, lifli besinler kullanmak ertesi gün için daha iyi olacaktır. Mide asidinin artmamasına sebep olacaktır. Her iftar ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerekiyor. Diş ipi de mutlaka şart. Ayrıca dil üzeri de temizlenmeli. Bunun için ağız gargaraları kullanılabilir. Yalnız bazı gargaralar alkol bazlı. Alkol bazlı gargaraları önermiyorum. Onlar da ağız kuruluğuna neden olabilir. Gargarası olmayanlar tuzlu su ile ağızlarını çalkalayabilirler. Bazı insanlarda sabit ve hareketli protezler var. Bunlar mutlaka temizlenmeli. Çünkü ertesi gün ağız kokusuna neden olabilir. Şu anda kullanılan macunların çoğunda sodyum lauryl sülfat denen bir madde var. Bu da ağız kuruluğuna sebep olabiliyor. Dolayısıyla dişleri fırçaladıktan sonra bol miktarda suyla temizlemek gerekir. İftar ve sahur arasında peynir ve diğer süt ürünleri tarzı şeyler yemek sizleri ertesi gün için rahat ettirecektir. Bunlar ağız kokusunun ve kuruluğunun önüne geçecektir” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Çöpten araba çıkardı

Çöpten araba çıkardı

​Elektrikli araç yapan 2 kardeş işe böyle gidip geliyor.
Bir garip yaya geçidi

Bir garip yaya geçidi

​Başı var sonu yok: Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
İki milyar dolarla kaçtı!

​THODEX üzerinden kripto para dünyasını sarsan iddia.

​Ukrayna'ya satılırsa ilişkilerimizi gözden geçiririz.

​128 milyar dolar yalanı; baştan sona yanlış, baştan sona cehalet.
Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.

Ramazanın son cuması ibadete açılacak.
Annesi ile birlikte gömdük

Annesi ile birlikte gömdük

​Minik Alperen'in ölümünde kan donduran ifadeler.

​'Kirasını veriyorum istediğimi yaparım' dedi ev sahibini öldürdü.

​Balıkesir Sındırgı'nın ardından Datça da sallandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.