Ramazanı baş ağrısıyla geçirmeyin

Uzmanlar, Ramazan ayında en çok karşılaşılan sağlık sorunlarından birinin baş ağrısı olduğuna dikkati çekti.
Çankırı İl Sağlık Müdürü Doktor Hüseyin Sarıkaya, aniden yemek yeme alışkanlığı değişikliği, sıvı tüketiminin azalması, uyku alışkanlıklarının değişmesi ve geceleri yeterince uyuyamamanın baş ağrılarına yol açabileceğini söyledi. Sarıkaya, "Aniden yemek yeme alışkanlığı değişikliği, sıvı tüketiminin azalması, uyku alışkanlıklarının değişmesi ve geceleri yeterince uyuyamama baş ağrılarına yol açabilir. Ramazan ayında düşük kan şekeri, kafein yoksunluğu, sıvı tüketiminin azalması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, uykusuzluk ve stresten korunmak gereklidir" dedi.