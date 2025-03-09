Karadeniz usulü gelenek: 60 yıldır bu yöntemi kullanıyorlar

Mahalle sakinlerinden Nihat Özbay ise 1965 yılında göç eden büyüklerinin ilk geldikleri yıllarda 'sahura nasıl kalkalım' diye düşünürken borazan yöntemini kullandıklarını belirterek, "O yıllarda teknoloji olmadığı için böyle bir çare buldular ve 60 yıldır bu gelenek devam ediyor" ifadelerini kullandı.