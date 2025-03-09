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Karadeniz usulü gelenek: 60 yıldır bu yöntemi kullanıyorlar

Karadeniz usulü gelenek: 60 yıldır bu yöntemi kullanıyorlar

10:499/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
IHA
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Trabzon'un Çaykara ilçesinden Van'ın Özalp ilçesine göç eden Karadenizlilerin yaşadığı Emek Mahallesi'nde 60 yıldır sahura kalkma geleneği devam ediyor. Mahalle sakinleri 1965 yılında göç eden büyüklerinin ilk geldikleri yıllarda 'sahura nasıl kalkalım' diye düşünürken bu yöntemi kullanmaya başlıklarını belirtti

Van'ın Özalp ilçesindeki Karadenizli köyünde vatandaşlar, 60 yıldır borazanla sahura kalkıyor.

1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinden Van'ın Özalp ilçesine göç eden Karadenizlilerin yaşadığı Emek Mahallesi'nde 60 yıldır borazanla sahura kalkma geleneği devam ediyor. 

Emek Mahallesi'nde yaşayan Osman Ulusal, 1965 yılından bu yana dedelerinden miras kalan borazan ile sahura kalkma geleneğini sürdürdüklerini belirterek, "Eskiden askere gidecek gençler bu işi yapardı. 4 kişi yapardı. Bu yıl nüfus azaldığından 2 kişi yapıyoruz. Bu gelenek 60 yıldır devam ediyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Nihat Özbay ise 1965 yılında göç eden büyüklerinin ilk geldikleri yıllarda 'sahura nasıl kalkalım' diye düşünürken borazan yöntemini kullandıklarını belirterek, "O yıllarda teknoloji olmadığı için böyle bir çare buldular ve 60 yıldır bu gelenek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

#Karadeniz
#Van
#sahur

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