Ramazan Tarihi imarethane bu Ramazanda da yüzleri güldürüyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Tarihi imarethane bu Ramazan’da da yüzleri güldürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan İbrahim Tekkesi, yüzyıllardır olduğu gibi bu Ramazan’da da yaklaşık 5 bin kişiye iftar yemeği dağıtıyor. Tekkenin Eyyübiler ve Osmanlı döneminden bu yana hayrın sembolü olduğunu söyleyen Tekke Müdürü Luey el-Hatib, “Osmanlı döneminden bu yana Türkler tekkeye ihtimam gösteriyor. Tekkenin imarethanesini TİKA restore etti” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tekke İmarethanesi’nde, 8 aşçı ve çok sayıda gönüllü, Ramazan’da yaklaşık 5 bin Filistinliye iftar yemeği veriyor.
Tekke İmarethanesi’nde, 8 aşçı ve çok sayıda gönüllü, Ramazan’da yaklaşık 5 bin Filistinliye iftar yemeği veriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan İbrahim Tekkesi, yüzyıllardır olduğu gibi bu Ramazan’da da yaşlı ve yoksullara sıcak iftar yemeği dağıtmaya devam ediyor. TİKA tarafından geçen yıl restorasyonu tamamlanan tekke imarethanesinde, 8 aşçı ve çok sayıda gönüllü, Ramazan’da yaklaşık 5 bin Filistinlinin yüzünü güldürüyor.

Eyyubiler (1174-1250) döneminde inşa edilen İbrahim Tekkesi, tarih boyunca özellikle Ramazan aylarında yoksulların sığınağı oldu. Osmanlı döneminde geliştirilen tekke, yoksullara ve yolculara yemek dağıtımının yanı sıra zikir halkalarıyla dini hayatın önemli bir unsuru haline geldi. Tekke günümüzde halen Ramazan ayı başta olmak üzere yıl boyunca yoksulara yemek dağıtımının yapıldığı bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

HAYRIN SEMBOLÜ OLDU

İbrahim Tekkesi Müdürü Luey el-Hatib, “Tekke, Eyyübiler ve Osmanlı döneminden bu yana hep hayrın sembolü oldu” dedi. Daha önceleri İbrahim Camisi’nin bitişiğinde bir binada yer alan tekkenin 1984’te caminin yakınında başka bir binaya nakledildiğini söyleyen Hatib, şunları kaydetti: “Osmanlı döneminden bu yana Türkler tekkeye ihtimam gösteriyor. Tekkenin imarethanesini TİKA restore etti. Mutfak genişletildi, yemek dağıtım salonları ayrıldı.”

BAĞIŞTA YARIŞIYORLAR

Eskiden imarethanenin değirmeni ve fırını olduğunu, yoksullara yemek dağıtımını haber vermek için günde 3 kez davul çalındığını söyleyen Hatib, “Tekke yıl boyunca faaliyetlerine devam ediyor ancak çalışmalarını Ramazan ayında yoğunlaştırıyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla yoksul ailelere her gün çeşitli yemekler sunuluyor” diye konuştu.

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  • Yüzlerce aile iftar açıyor
  • Yemek almak için sırada bekleyenlerden 11 yaşındaki Şeyma, 7 kişilik ailesi için her gün buraya yemek almaya geldiğini anlattı. Babasının 4 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirten küçük kız, “Annem bazı işlerde çalışıyor ancak ihtiyaçlarımızı karşılamamıza yetmiyor. Ben de iftar için buradan yemek almaya geliyorum” diye konuştu.

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